Королевская семья Британии: новости, Гарри придумал способ вернуть отца

Принц Гарри задумал помириться с отцом Карлом III при помощи благотворительного проекта, передает The Sun. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 17 января?

Какой способ вернуть отца придумал Гарри

По данным источников, Гарри задумал лично попросить короля открыть Игры Непокоренных в 2027 году в Бирмингеме, Англия. Согласно информации The Sun, к 2027 году принц планирует вернуться в Великобританию вместе с супругой Меган Маркл, что также может стать поворотным моментом в отношениях с Карлом III. Предложение открыть соревнования ветеранов рассматривается как идеальный способ для завершения многолетнего конфликта между отцом и сыном.

«Гарри отчаянно хочет, чтобы король был на Играх Непокоренных — и чтобы он открыл игры вместе с ним», — приводит издание слова инсайдера.

По замыслу организаторов, принц и монарх могут появиться на сцене в Бирмингеме вместе. Подготовка к играм для раненых военнослужащих и ветеранов уже началась. Представители проекта сообщили, что членам королевской семьи будут высланы индивидуальные приглашения.

Последний раз Гарри и Карл III виделись наедине в сентябре 2025 года, а до этого — в феврале 2024-го после объявления том, что у короля обнаружили рак. Пресс-службы Букингемского дворца и герцога Сассекского от комментариев отказались.

Правда ли, что Эндрю начал выезжать из королевской ложи

У ворот особняка Роял-Лодж в Виндзоре, откуда вскоре должен съехать бывший принц Эндрю, была замечена грузовая машина, пишет Daily Mail.

Экс-герцог Йоркский, лишенный всех титулов, готовится покинуть особняк с 31 комнатой, где прожил более двух десятилетий. Он планирует переехать на ферму Марш в графстве Норфолк. К особняку Роял-Лодж на территории Виндзорского замка уже приехали рабочие с грузовиком, чтобы начать вывозить вещи Эндрю. Его переезд должен завершиться до его 66-летия в феврале, уточнил инсайдер.

Освободив особняк, брат Карла III временно остановится в доме на территории поместья Сандрингем в Норфолке, а к Пасхе переберется на отремонтированную ферму. Там уже устанавливают спутниковое телевидение и новый забор.

Ранее стало известно, что Эндрю был установлен жесткий крайний срок для освобождения королевской ложи — ему необходимо это сделать к Пасхе. Несмотря на неоднократные призывы как можно скорее покинуть имение, Эндрю сопротивлялся переезду.

Источники сообщили, что король в итоге настоял, чтобы его брат покинул ложу в срок, поскольку в Виндзоре будут находиться высокопоставленные члены королевской семьи, отмечающие христианский праздник, и они не хотят, чтобы опальный экс-герцог оставался там во время их присутствия на службе.

