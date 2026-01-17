Андреева, Медведев, Рублев: что ждать от россиян на Australian Open

В ночь на 18 января начнется Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) — первый турнир Большого шлема 2026 года. Кто из россиян будет участвовать, какие у них шансы на победу, сколько заработают победители — в материале NEWS.ru.

Кто из россиян выступит на Australian Open

На первом в году турнире Большого шлема сыграют 12 российских теннисистов. В мужской части сетки выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Среди женщин сыграют Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Калинская. Еще шесть девушек не смогли пробиться в основную сетку через квалификацию. Речь идет о Елене Приданкиной, Алине Чараевой, Анастасии Гасановой, Полине Яценко, Татьяне Прозоровой и Алине Корнеевой.

У кого из россиян наибольшие шансы хорошо выступить на Australian Open

Медведев может показать хорошую игру на Открытом чемпионате Австралии, заявил экс-теннисист и комментатор Александр Метревели. Он считает, что спортсмену по силам стать лучшим среди россиян.

«У мужчин [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас — фавориты Australian Open, у девушек — [Арина] Соболенко и, возможно, [Елена] Рыбакина. Медведев подходит к турниру в хорошем настроении, недавно выиграл титул (в Брисбене. — NEWS.ru)», — заявил Метревели.

Если российским теннисистам удастся пробиться в полуфинал Australian Open, это будет хорошим результатом, заявил NEWS.ru победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, на таких крупных соревнованиях достаточно сложно сохранять форму в течение двух недель.

Даниил Медведев Фото: Sv/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если кто-то попадет в полуфинал, это будет удачный турнир. Медведев и Андреева хорошо начали сезон? Не все сильнейшие играли в этих турнирах. Большой шлем — это две недели, напряженные пятисетовые поединки. Достаточно сложно держать форму. Я считаю, что у Андреевой неплохая сетка. Вперед забегать не будем, посмотрим, как россияне сыграют первый круг, потом будем делать выводы», — сказал Ольховский.

Медведев и Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Думаю, что можно ожидать Медведева или Рублева в четвертьфинале. Вероятно, там будут оба. При хорошем стечении обстоятельств Даниил выйдет в полуфинал. Если по сетке все будет удобно, по своему уровню должен это сделать. Кроме двух лидеров ему все по силам. Форма у россиян неплохая, как и результаты в начале сезона», — сказал Янчук.

Он отметил, что отечественные любители тенниса связывают большие надежды с Андреевой.

«Она тоже прибавляет и может рассчитывать на высокие места на Шлеме. Если все сложится хорошо и Андреева поверит в себя, то выйдет в полуфинал-финал. Остальные девушки тоже неплохие, но трудно прогнозировать. Думаю, кто-то окажется в 1/4 финала», — добавил Янчук.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил NEWS.ru, что для российских теннисистов не может быть никаких приемлемых результатов, кроме победы на Australian Open.

Кто является фаворитом Australian Open

В мужской части сетки главным фаворитом является вторая ракетка мира итальянец Синнер. Он победил на двух последних турнирах Australian Open. В 2023 году теннисист проиграл на этих кортах греку Стефаносу Циципасу. Вторым фаворитом является первая ракетка мира, лидер рейтинга ATP испанец Алькарас. По котировкам букмекеров, Медведев имеет такие же шансы выиграть турнир, как и легендарный 38-летний серб Новак Джокович.

Янник Синнер Фото: Agn Foto/IPA Sport/Global Look Press

Среди женщин безусловным фаворитом является первый номер рейтинга WTA Соболенко из Белоруссии. Она побеждала на турнире два года подряд (2023 и 2024), а в 2025-м уступила в финале американке Мэдисон Киз в трех сетах. Шансы спортсменки из США выиграть титул в этом году оцениваются ниже, чем Андреевой. По котировкам букмекеров, победу могут одержать Ига Швентек из Польши и Елена Рыбакина из Казахстана.

Сколько заработают победители Australian Open

Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по $4,15 млн (323,7 млн рублей), а также 2000 очков в рейтингах ATP и WTA. Финалисты — $2,15 млн (167,7 млн рублей) и 1300 очков, полуфиналисты — $1,25 млн (97,5 млн рублей). Мужчины получат 800 очков в рейтинге ATP, а женщины — 780 в WTA. За поражение в первом матче турнира спортсмены заработают по $150 тыс. (11,7 млн рублей) и 10 очков в обоих рейтингах.

