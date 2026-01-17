В ФРГ призвали к диалогу с Россией ради мира на Украине

Берлину и Москве пора наладить диалог ради урегулирования украинского конфликта, заявил в интервью газете Welt am Sonntag сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Политик призвал немецкое руководство проявить инициативу.

По мнению Хрупаллы, только дипломатические усилия способны остановить «спираль эскалации», угрожающую стабильности всей Европы. Требование прозвучало на фоне растущей критики оппозицией в адрес правительства из-за его политики в вопросах безопасности и экономического взаимодействия с восточными партнерами.

Федеральное правительство должно, наконец, говорить с [президентом России Владимиром] Путиным, — заявил Хрупалла.

Ранее колумнист газеты The Daily Telegraph Катя Хойер заявила, что энергетика Германии после разрыва отношений с Россией стала дорогой, ненадежной и уязвимой для диверсий, утратив часть политической воли. По ее мнению, будущие связи с Москвой играют сейчас важную роль.