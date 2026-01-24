Пристыженная на камеру пенсионерка передумала возвращать квартиру в суде

В Красноярском крае 76-летняя женщина передумала возвращать квартиру в Сосновоборске через суд после того, как юрист ответчиков пристыдил ее на камеру, сообщили в Telegram-канале Baza. Пенсионерка продала недвижимость в октябре 2024 года за 3,6 млн рублей, а затем заявила, что находилась под влиянием мошенников.

По информации канала, квартиру купила семья для своего родственника — сейчас он находится в зоне СВО. Авторы сообщили, что сделка проводилась по правилами, с обеих сторон присутствовали риелторы, продавец и покупатель составили договор, а деньги перевели на безопасный счет.

На канале сообщили, что в суде адвокат покупателей Оксана Яковлева настаивала на вменяемости пенсионерки. Авторы рассказали, что юрист перед последним заседанием предупредила женщину — если ее помешательство примут к сведению, пострадавшую отправят в психдиспансер на госпитализацию. В Baza уточнили, что после этого пенсионерка отказалась от своих претензий.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге признал законной сделку по продаже квартиры, которую покупатели приобрели у жертвы мошенников. Пенсионерка отказывалась выезжать из жилья, используя «схему Долиной». Неизвестные связались с ней и убедили перевести 500 тыс. рублей сбережений, а затем потребовали продать принадлежащую ей квартиру.