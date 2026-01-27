Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:01

Стало известно местоположение хозяина дома, где сгорели четыре человека

Собственник сгоревшего дома в Балашихе проживает в Лондоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Собственник дома в Балашихе, где пожар унес жизни четырех человек, проживает в Лондоне, сообщили ТАСС представители оперативных служб. Они также уточнили, что у проживавших в здании людей отсутствовали какие-либо официальные договоры аренды.

Собственник дома живет в Лондоне. В настоящее время устанавливается, как погибшие при пожаре оказались в этом доме, так как договора аренды у них не было. Кроме того, в доме было отключено электричество, — указал источник.

Ранее в оперативных службах сообщили, что четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в хостеле Балашихи. Инцидент случился в квартале Зворыкино. По сведениям источника, еще шесть человек получили повреждения.

Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области позже опубликовала фотографии с места происшествия. На снимках видна обстановка после пожара в балашихинском хостеле. Как сообщает ведомство, одним из пострадавших оказался 15-летний подросток. Его доставили в больницу.

По предварительной версии следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Специалисты-криминалисты уже работают на месте трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Среди погибших установлены двое мужчин и две женщины.

пожары
происшествия
дома
Балашиха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.