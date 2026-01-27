Стало известно местоположение хозяина дома, где сгорели четыре человека Собственник сгоревшего дома в Балашихе проживает в Лондоне

Собственник дома в Балашихе, где пожар унес жизни четырех человек, проживает в Лондоне, сообщили ТАСС представители оперативных служб. Они также уточнили, что у проживавших в здании людей отсутствовали какие-либо официальные договоры аренды.

Собственник дома живет в Лондоне. В настоящее время устанавливается, как погибшие при пожаре оказались в этом доме, так как договора аренды у них не было. Кроме того, в доме было отключено электричество, — указал источник.

Ранее в оперативных службах сообщили, что четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в хостеле Балашихи. Инцидент случился в квартале Зворыкино. По сведениям источника, еще шесть человек получили повреждения.

Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области позже опубликовала фотографии с места происшествия. На снимках видна обстановка после пожара в балашихинском хостеле. Как сообщает ведомство, одним из пострадавших оказался 15-летний подросток. Его доставили в больницу.

По предварительной версии следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Специалисты-криминалисты уже работают на месте трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Среди погибших установлены двое мужчин и две женщины.