Журналистку-лесбиянку признали иноагентом

Минюст РФ признал журналистку Елену Костюченко иноагентом, следует из данных на сайте ведомства. Она является ЛГБТ-активисткой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), вступила в брак в Сан-Франциско.

Костюченко обвиняют в распространении недостоверных сведений о российских властях. Ей также вменяют протесты против спецоперации, продвижение ЛГБТ-тематики. Сейчас журналистка проживает за границей.

В реестр иноагентов попали экономист Рубен Ениколопов и журналист Кирилл Кривошеев. Их обвиняют в создании материалов для иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ. По данным ведомства, они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике.

Кроме того, список Минюста пополнился ООО «Форпост». Отмечается, что компания получала поддержку из-за рубежа и финансово поддерживала организации, признанные иностранными агентами.

Ранее политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 10 годам колонии общего режима. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма.