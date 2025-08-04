Власти решили продлить упрощенный ввоз импортных товаров в Россию

Действие системы упрощенной сертификации и маркировки импортных товаров решили продлить на год, пишут «Ведомости». Соответствующее предложение внесло Минэкономразвития на фоне антироссийских санкций.

Ведомство предложило продлить нормы, срок действия которых истекает 1 сентября 2025 года. Эти правила освобождают импортеров от необходимости предоставлять таможенным органам сертификаты соответствия на запчасти, предназначенные для ремонта уже выпущенной в России готовой продукции, а также на комплектующие, компоненты и сырье.

Аналогичный упрощенный порядок действует для единичных экземпляров товаров, ввозимых декларантом для собственного использования. Для других категорий иностранных товаров новые нормы позволяют использовать разрешения, выданные другим заявителям на аналогичную продукцию, либо подтверждать качество самостоятельно.

Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» поддержала инициативу, заявив, что механизмы упрощенного ввоза остаются крайне актуальными для бизнеса в условиях усиливающихся санкций. Заместитель руководителя комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия «Гермеса» Вероника Аглушевич пояснила, что упрощенный порядок снижает нагрузку на импортеров.

Ранее Центробанк снял ограничения на покупку иностранной валюты на российском рынке для зарубежных инвесторов. Регулятор принял такую меру в соответствии с указом президента, а также ввел новые правила для иностранцев.