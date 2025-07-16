На похоронах Мороза не увидели бывшего зятя и мужа Собчак

На похоронах Мороза не увидели бывшего зятя и мужа Собчак Богомолов не поддержал экс-супругу Мороз на похоронах отца

Режиссер и супруг телеведущий Ксении Собчак Константин Богомолов не поддержал бывшую жену Дарью Мороз во время похорон отца, режиссера Юрия Мороза. Super сообщил, что его не было на прощании.

Богомолов и Мороз вместе работали над сериалом «Содержанки». <...> По какой причине он не приехал поддержать экс-супругу, неизвестно, — пишет издание.

Богомолов и Мороз прожили в браке с 2010 по 2018 год. У них родилась дочь Анна. Второй супругой режиссера стала Ксения Собчак. Богомолов стал отчимом восьмилетнего Платона – сына телеведущей от актера Максима Витограна. Дарья Мороз замуж пока не вышла.

Мороз умер 14 июля в возрасте 68 лет из-за экологического заболевания. Режиссера похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз. Женщина скончалась 27 февраля 2000 года после аварии на снегоходе. Пришли проститься с Морозом актриса Светлана Иванова с мужем Джаником Файзиевым, режиссер Ренат Давлетьяров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, актер Павел Деревянко и многие другие.