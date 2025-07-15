Собчак поделилась чувствами из-за готовившегося на нее покушения Собчак заявила, что ей сложно жить после данных о готовившемся на нее покушении

Журналиста Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что все еще переживает за свою жизнь из-за готовившегося на нее и главреда RT Маргариту Симоньян покушения. По ее словам, она боится за свою безопасность.

Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость, — написала Собчак.

Ранее выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак учился в восьмом классе школы на момент ареста. Ему предъявлены обвинения в разбое, хулиганстве и участии в террористической группировке.

Также стало известно, что в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились три новых несовершеннолетних подозреваемых. Всем троим избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий, которая будет действовать до 14 октября 2025 года.

Как считает юрист Михаил Салкин, несовершеннолетние подозреваемые в подготовке покушения на Симоньян и Собчак могут получить наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Если будет доказан только факт приготовления к преступлению, наказание не превысит пяти лет лишения свободы.