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23 июля 2025 в 14:24

Глава ФПБК предположил, почему блогер Литвин сыграл роскошную свадьбу

Глава ФПБК Бородин: Литвин мог сыграть свадьбу перед вступлением в ряды ВС РФ

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Блогер Михаил Литвин мог сыграть свадьбу за 100 млн рублей перед вступлением в ряды Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, именно этим может быть обусловлен размах торжества.

Литвин же говорил в видеоролике, что купил военный билет. Мы попросили провести проверку и военный билет аннулировали. Мы сейчас ждем, чтобы он вступил в ряды Вооруженных сил как гражданин Российской Федерации и выполнил свой долг. Я думаю, может быть, он сыграл свадьбу перед тем, как [это сделать]. Возможно, из этих соображений он решил [отмечать] на широкую ногу, — сказал Бородин.

Он посоветовал знаменитостям осторожнее относиться к организации подобных торжеств, так как некоторым людям может быть неприятно за этим наблюдать в непростое для страны время. По словам Бородина, военнослужащие могут задаться вопросом, почему Литвин смог купить военный билет и потратить крупную сумму на свадьбу.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что Литвину следует отдать на нужды СВО 100 млн рублей, которые он потратил на свадьбу с бывшей участницей шоу «Холостяк» Адель Вейгель. По его словам, подобная демонстрация роскоши неуместна в данное время.

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