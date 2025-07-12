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12 июля 2025 в 18:59

Психиатр объяснил слова Арахамии об издевательствах над Зеленским в детстве

Психиатр Шуров: из-за издевательств у Зеленского развился комплекс Наполеона

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за травли в детстве у президента Украины Владимира Зеленского мог развиться комплекс Наполеона, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, политик всю жизнь пытается доказать, что он великий, а не «ничтожный еврейский мальчик, которого бьют».

Когда человек подвергается травле, ему внушается мысль, что он какой-то дефектный. Комплекс Наполеона появился. Он всем докажет, что он достойный, что он не маленький еврейский мальчик, а большая величина. Даже с президентами встречается несколько лет в топе новостей. Вот он гиперкомпенсировал свою травму. Он теперь великий, значимый, а не ничтожный еврейский мальчик, которого бьют, — считает Шуров.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в детстве президента Украины часто били. По его словам, причиной нередких взбучек были невысокий рост будущего главы государства и происхождение.

Как отметил парламентарий, с годами Зеленский выработал принцип поведения «ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело». По словам Арахамии, это стало для украинского лидера жизненным ориентиром.

Ранее супруга Зеленского Елена сделала неожиданное признание в документальном фильме о главе Украины. По ее словам, в 2019 году она тайно надеялась на поражение мужа на президентских выборах, хотя никогда не озвучивала это публично.

психиатры
Владимир Зеленский
Украина
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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