14 января 2026 в 17:14

СОБР задержал аферистов, похитивших у россиян более 500 тыс. рублей

МВД и Росгвардия задержали шестерых подозреваемых в крупном мошенничестве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники московского СОБРа Росгвардии помогли при задержании подозреваемых в мошенничестве, сообщили NEWS.ru в правоохранительных органах. В общей сложности были арестованы шесть человек в Москве и Волгограде.

По данным следствия, аферисты через интернет предлагали услуги по оформлению постоянной или временной регистрации в Москве. Для видимости законности мошенники демонстрировали клиентам договоры найма, а на сделках присутствовал человек, выдававший себя за юриста.

После получения оплаты, которая начиналась от 25 тыс. рублей, преступники исчезали. Через некоторое время они возвращали документы и предъявляли поддельные отказы в регистрации, присваивая себе все деньги потерпевших.

На данный момент известно о пяти пострадавших, общий материальный ущерб превысил 500 тыс. рублей. В ходе обысков у задержанных изъяли документы и электронные носители.

Всем шестерым подозреваемым в возрасте от 21 до 64 лет уже предъявлено обвинение. В группу входили собственники жилых помещений, лжеюрист и оператор, которая обзванивала клиентов.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации автошкол, чтобы получить коды авторизации. После этого аферисты начинают оказывать психологическое давление на жертв.

