27 апреля 2026 в 05:01

Хватит смотреть, как желтеет чеснок: две весенние подкормки — перо будет зеленым

Фото: D-NEWS.ru
Весеннее пожелтение перьев чеснока — сигнал SOS, который нельзя игнорировать, если вы хотите собрать головки размером с кулак.

Главная причина этой напасти — резкая нехватка азота, жизненно необходимого для наращивания зеленой массы. Сразу после того, как сойдет снег и земля немного просохнет, чесноку нужна «ударная доза» этого элемента. Идеальное решение — корневая подкормка аммиачной селитрой или мочевиной: разведите 1 столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и пролейте грядки.

Через 2–3 недели, когда перо подрастет, проведите вторую подкормку комплексным удобрением, например, нитроаммофоской (2 ст. л. на 10 л воды). Это даст растению фосфор и калий, необходимые для формирования крупной и сочной головки. Важный нюанс: не используйте золу вместе с азотными удобрениями — они нейтрализуют действие друг друга.

И не забывайте рыхлить почву после каждого полива или подкормки, чтобы корни могли дышать. Соблюдая этот простой график, вы забудете о пожелтении — перо будет зеленым, чеснок — крупным.

Ранее сообщалось, в чем замочить лук-севок перед посадкой, чтобы он не гнил и не уходил в стрелку.

Проверено редакцией
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
Зацветает через 40 дней после посева бутонами, похожими на мордочки обезьянок: диво дивное, а не цветок
Подкормка малины, от которой зависит урожай: вношу в конце апреля — куст выдает ягоды как на подбор
Не сажаю севок, пока не замочу его: не знаю проблем с гнилью и луковой мухой
чеснок
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
