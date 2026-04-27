Хватит смотреть, как желтеет чеснок: две весенние подкормки — перо будет зеленым

Весеннее пожелтение перьев чеснока — сигнал SOS, который нельзя игнорировать, если вы хотите собрать головки размером с кулак.

Главная причина этой напасти — резкая нехватка азота, жизненно необходимого для наращивания зеленой массы. Сразу после того, как сойдет снег и земля немного просохнет, чесноку нужна «ударная доза» этого элемента. Идеальное решение — корневая подкормка аммиачной селитрой или мочевиной: разведите 1 столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и пролейте грядки.

Через 2–3 недели, когда перо подрастет, проведите вторую подкормку комплексным удобрением, например, нитроаммофоской (2 ст. л. на 10 л воды). Это даст растению фосфор и калий, необходимые для формирования крупной и сочной головки. Важный нюанс: не используйте золу вместе с азотными удобрениями — они нейтрализуют действие друг друга.

И не забывайте рыхлить почву после каждого полива или подкормки, чтобы корни могли дышать. Соблюдая этот простой график, вы забудете о пожелтении — перо будет зеленым, чеснок — крупным.

