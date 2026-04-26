Зацветает через 40 дней после посева бутонами, похожими на мордочки обезьянок: диво дивное, а не цветок

Мимулюс, известный также как губастик или «обезьяний цветок», — настоящая находка для сада, которая способна преобразить самые проблемные уголки вашего участка.

Его главное преимущество — невероятно яркое цветение, которое по форме напоминает маленькие рожицы или мордочки обезьянок. Цветки мимулюса бывают самых разных оттенков: от солнечно-желтых до насыщенно-красных и оранжевых — и украшены контрастными пятнами, крапинками или полосками, что делает их похожими на лица клоунов. Просто диво дивное.

Мимулюс удивительно неприхотлив. Он отлично растет как на солнце, так и в полутени, и даже в тени, что особенно ценно для дачных участков. Это одно из немногих растений, которое предпочитает влажные почвы, его можно смело высаживать в низинах, где застаивается вода, или вблизи водоемов.

Вы можете смело сеять семена прямо в открытый грунт в середине — конце мая, так как от посева до цветения проходит всего 40 дней. Для этого выберите влажное место в полутени, разрыхлите почву и рассыпьте мелкие семена по поверхности, не заделывая их, так как им нужен свет для прорастания.

