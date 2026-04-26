Не сажаю севок, пока не замочу его: не знаю проблем с гнилью и луковой мухой

Фото: D-NEWS.ru
Замачивание лука перед посадкой — это ключевая процедура, которая помогает защитить будущий урожай от болезней и вредителей, а также ускоряет рост и повышает урожайность.

От паразитов, плесени, гнили спасет раствор марганцовки: в литре теплой воды (30–40 °C) растворяют 3–4 грамма кристаллов до насыщенного розового цвета и замачивают севок на 20–30 минут.

Если ваша главная проблема — луковая муха, то лучшим решением станет солевой раствор: 1–2 ст. л. соли на литр горячей воды (40–50 °C) — луковицы замачивают от 30 минут до двух часов. Соль создает защитный барьер, отпугивающий вредителей.

Для комплексной защиты и подкормки одновременно используйте древесную золу: стакан золы разводят в 5 литрах воды, и лук держат в растворе всего 10 минут. Этот метод не только обеззараживает, но и насыщает луковицы калием и микроэлементами.

Важно помнить: после замачивания лук нужно слегка просушить перед посадкой и не передерживать в растворе, особенно в солевом или марганцовке, чтобы не пересушить луковицы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
