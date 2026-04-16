Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 06:32

Лук не гниет и не уходит в стрелки: замачиваю севок перед посадкой в домашних условиях

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замачивание лука перед весенней посадкой — это ключевая процедура, которая помогает защитить будущий урожай от вредителей и болезней, а также ускоряет рост и предотвращает стрелкование.

Самое популярное средство — солевой раствор: 1 ст. л. соли на 1 литр воды, в котором севок замачивают на 2-3 часа. Это эффективно отпугивает луковую муху и уничтожает личинки вредителей.

Для обеззараживания от грибковых заболеваний применяют раствор марганцовки (темно-розового цвета), в котором лук выдерживают 20–30 минут. Чтобы защитить лук от гнили и усилить его иммунитет, используют пищевую соду: 1 ч. л. на литр горячей воды (около 50 °C), время замачивания — 30 минут. Содовый раствор особенно хорош для профилактики стрелкования.

Перед замачиванием лук перебирают, отбраковывая мягкие и поврежденные луковицы, а для ускорения прорастания аккуратно срезают сухую верхушку, не задевая живую ткань. Также важен предварительный прогрев севка при температуре +25–30 °C за 2 недели до посадки, что значительно снижает риск образования стрелок.

Ранее сообщалось, чем засыпать дорожки на даче, чтобы не росли сорняки.

Проверено редакцией
лук
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.