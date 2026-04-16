Лук не гниет и не уходит в стрелки: замачиваю севок перед посадкой в домашних условиях

Лук не гниет и не уходит в стрелки: замачиваю севок перед посадкой в домашних условиях

Замачивание лука перед весенней посадкой — это ключевая процедура, которая помогает защитить будущий урожай от вредителей и болезней, а также ускоряет рост и предотвращает стрелкование.

Самое популярное средство — солевой раствор: 1 ст. л. соли на 1 литр воды, в котором севок замачивают на 2-3 часа. Это эффективно отпугивает луковую муху и уничтожает личинки вредителей.

Для обеззараживания от грибковых заболеваний применяют раствор марганцовки (темно-розового цвета), в котором лук выдерживают 20–30 минут. Чтобы защитить лук от гнили и усилить его иммунитет, используют пищевую соду: 1 ч. л. на литр горячей воды (около 50 °C), время замачивания — 30 минут. Содовый раствор особенно хорош для профилактики стрелкования.

Перед замачиванием лук перебирают, отбраковывая мягкие и поврежденные луковицы, а для ускорения прорастания аккуратно срезают сухую верхушку, не задевая живую ткань. Также важен предварительный прогрев севка при температуре +25–30 °C за 2 недели до посадки, что значительно снижает риск образования стрелок.

