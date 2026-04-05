05 апреля 2026 в 16:45

Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда

Фото: D-NEWS.ru
Дорожки между грядками — самое уязвимое место на даче: сорняки здесь растут с утроенной силой, а прополка отнимает часы драгоценного времени.

Чтобы раз и навсегда забыть о бесконечной борьбе с травой, достаточно правильно закрыть проходы. Самый надежный и долговечный способ — использовать плотный геотекстиль или агроткань плотностью от 100 до 150 г/м². Эти материалы укладывают прямо на очищенную почву, а сверху засыпают слоем щебня, гравия или древесной коры толщиной 5–7 см. Такой «пирог» полностью блокирует доступ света к сорнякам, но пропускает воду, предотвращая застой луж.

Для тех, кто ищет бюджетное решение, отлично подойдут старые ковры и паласы — их нарезают на полосы и укладывают прямо на землю: они не скользят после дождя и не дают траве пробиться.

Также можно использовать толстый слой опилок или щепы (минимум 10 см), который ежегодно обновляют. Картон и старые газеты, сложенные в несколько слоев и прижатые досками или камнями, тоже эффективно подавляют сорняки и со временем перегнивают, обогащая почву.

Ранее стало известно, как получить море крупной и сладкой малины без жуков.

Проверено редакцией
На смену обычным: баклажаны сажаю необыкновенные — 3 сорта. Мясистые, неприхотливые и урожая будет полно
Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки
Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер
Посыпьте по земле — и вредители исчезнут навсегда: коктейль от слизней, медведки и проволочника
Море малины без жуков: как только появились листочки на кустиках, сразу лью это удобрение
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
