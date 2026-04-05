Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда

Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда

Дорожки между грядками — самое уязвимое место на даче: сорняки здесь растут с утроенной силой, а прополка отнимает часы драгоценного времени.

Чтобы раз и навсегда забыть о бесконечной борьбе с травой, достаточно правильно закрыть проходы. Самый надежный и долговечный способ — использовать плотный геотекстиль или агроткань плотностью от 100 до 150 г/м². Эти материалы укладывают прямо на очищенную почву, а сверху засыпают слоем щебня, гравия или древесной коры толщиной 5–7 см. Такой «пирог» полностью блокирует доступ света к сорнякам, но пропускает воду, предотвращая застой луж.

Для тех, кто ищет бюджетное решение, отлично подойдут старые ковры и паласы — их нарезают на полосы и укладывают прямо на землю: они не скользят после дождя и не дают траве пробиться.

Также можно использовать толстый слой опилок или щепы (минимум 10 см), который ежегодно обновляют. Картон и старые газеты, сложенные в несколько слоев и прижатые досками или камнями, тоже эффективно подавляют сорняки и со временем перегнивают, обогащая почву.

