24 апреля 2026 в 10:30

Вместо надоевших гренок — эти хлебные солнышки: сытные, нежные, с хрустящей корочкой и сырной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру половину буханки хлеба, заливаю молоком, добавляю взбитые яйца и тертый сыр, перемешиваю, формирую небольшие котлетки и жарю на сковороде до золотистой корочки. Через 10 минут на столе румяные «солнышки», которые получаются нежными, сытными и намного вкуснее обычных гренок или омлета. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая хрустящая корочка, а внутри — мягкий, нежный хлеб, пропитанный яйцом и молоком, с тягучими вкраплениями расплавленного сыра.

Для приготовления вам понадобится: половина буханки хлеба (белого или серого), 2 яйца, 1 чашка молока (150 мл), 50 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Хлеб нарежьте кубиками, сложите в миску, залейте молоком, перемешайте. Яйца взбейте вилкой, добавьте к хлебу. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте в смесь, посолите, поперчите, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, формируйте небольшие котлетки-солнышки, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой — эти солнышки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
