08 апреля 2026 в 14:13

«Потенциал неисчерпаем»: Медведев раскрыл «ядерное оружие» Ирана

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал Ормузский пролив «ядерным оружием» Ирана. По его словам, потенциал этой области неисчерпаем.

Неясно, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно очевидно — Иран испытал свое «ядерное оружие». Оно называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем, — написал Медведев.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна открывает Ормузский пролив для прохода судов сроком на 14 дней. При этом министр подчеркнул: все корабли, следующие через пролив, обязаны согласовывать свои действия с иранской армией.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Иран дал согласие на обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе, что стало составной частью двустороннего перемирия с Соединенными Штатами. По словам главы Белого дома, Тегеран пошел на полное и незамедлительное безопасное открытие этой водной артерии.

Также посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что все корабли, следующие через Ормузский пролив, обязаны использовать официально принятые географические наименования. По словам дипломата, в частности, правильным названием акватории является «Персидский залив».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд арестовал выкинувшего проводницу из поезда пассажира
Юрист напомнил об условиях работы для подростков
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

