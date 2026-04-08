«Потенциал неисчерпаем»: Медведев раскрыл «ядерное оружие» Ирана

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал Ормузский пролив «ядерным оружием» Ирана. По его словам, потенциал этой области неисчерпаем.

Неясно, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно очевидно — Иран испытал свое «ядерное оружие». Оно называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем, — написал Медведев.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна открывает Ормузский пролив для прохода судов сроком на 14 дней. При этом министр подчеркнул: все корабли, следующие через пролив, обязаны согласовывать свои действия с иранской армией.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Иран дал согласие на обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе, что стало составной частью двустороннего перемирия с Соединенными Штатами. По словам главы Белого дома, Тегеран пошел на полное и незамедлительное безопасное открытие этой водной артерии.

Также посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что все корабли, следующие через Ормузский пролив, обязаны использовать официально принятые географические наименования. По словам дипломата, в частности, правильным названием акватории является «Персидский залив».