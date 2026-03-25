Творожные мягкие пасхальные куличи: всего за 30 минут — без дрожжей

Творожные куличи без дрожжей — это мягкая и ароматная выпечка, которая готовится в разы быстрее традиционных пасхальных кексов. Всего 30 минут в духовке — и на вашем столе пышные влажные куличи, которые долго не черствеют.

Для приготовления понадобится: 300 г творога (лучше 9%), 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 200 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 100 г изюма или цукатов, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте растопленное масло, творог и ванилин, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью, просейте в жидкую смесь и замесите однородное тесто. Вмешайте изюм. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и посыпьте сахарной пудрой.

