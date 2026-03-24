Что надо делать перед Причастием обязательно: 7 шагов подготовки

Таинство Причащения, или Евхаристия, является одним из важнейших ритуалов в жизни воцерковленного христианина. Это не просто обряд, но реальное соединение со Христом, принятие Его Пречистого Тела и Животворящей Крови. Поскольку во время Причастия верующие прикасаются к величайшей святыне, им необходимо пройти тщательную подготовку. Эта подготовка, называемая говением, помогает сознательно подойти к Чаше. Рассказываем про правила подготовки к Причастию и о том, как подготовиться к Причастию в первый раз.

Шаг 1. Пост телесный: сколько дней поститься и что можно есть

Итак, что нужно делать перед Причастием? Первым и наиболее очевидным шагом является телесное воздержание, или пост. Его цель — не просто ограничение в пище, но обуздание плотских желаний с целью сделать тело более легким и послушным духу. Традиционно перед Причастием предписывается исключить из рациона продукты эксплуатации животных (исключение составляет мед):

мясо;

молоко и молочные продукты;

яйца и все продукты, которые их содержат;

рыбу и морепродукты.

Сколько дней длится пост перед Причастием? Продолжительность говения не является универсальной и чаще всего определяется духовником или священником прихода. Она определяется физическим здоровьем христианина, его духовным состоянием или частотой приобщения к Таинству.

Так что общего ответа на вопрос, сколько дней идет пост перед Причастием, нет. Но общая и наиболее распространенная практика — это трехдневный пост. Однако для тех, кто причащается еженедельно, по благословению священника срок может быть сокращен до одного-двух дней. Напротив, для людей, приступающих к Причастию редко, пост может длиться до семи дней.

В любом случае, важно помнить, что пост телесный бессмыслен без поста духовного. В период говения следует также воздерживаться от супружеской близости и ограничить себя в развлечениях, сторонясь мирского рассеяния.

Шаг 2. Молитвенное правило: какие каноны и молитвы читать

Еще один распространенный вопрос — какие молитвы читать перед Причастием. Важно помнить, что молитва — это основа подготовки к Евхаристии. Говеющий христианин должен прочитать три канона:

покаянный ко Господу Иисусу Христу;

молебный ко Пресвятой Богородице;

канон Ангелу-Хранителю.

Следующее правило подготовки к Причастию — чтение Последования ко Святому Причащению. Он включает канон и ряд молитв, составленных святыми отцами. Все эти тексты можно найти в классическом молитвослове. Для удобства каноны часто читают в один или два дня накануне Евхаристии, а Последование — утром в день самого Причастия. Однако допустимо прочесть все молитвы и каноны непосредственно перед сном вечером перед Евхаристией. Ключевое условие — не формальное «отчитывание», а вдумчивое, благоговейное проникновение в смысл слов, настраивающее душу на встречу с Богом. Также обязательным является присутствие на вечерней службе перед днем Евхаристии.

Шаг 3. Исповедь: зачем она нужна и как подготовиться

В разговоре о том, что нужно делать перед Причастием, нельзя забывать про Исповедь. Главным условием для допуска к Чаше является чистота души, обретаемая в Таинстве Покаяния. Без Исповеди, как правило, не допускают до Причастия. Причем важно помнить, что этот ритуал — не формальность, а способ глубокого внутреннего очищения, примирения с Богом. В душу, оскверненную грехами, не может войти Христос. Святитель Игнатий (Брянчанинов) называл пять условий для причащения, среди которых ключевое — покаяние в тех грехах, которые есть у человека сейчас.

Как подготовиться к Исповеди перед Причастием? Необходимо не просто вспомнить свои проступки, но и поразмышлять о своей жизни, искренне сокрушаясь о том, что оскорбил Бога и ближних. В этом могут помочь специальные книги, например, «В помощь кающимся» святителя Игнатия или «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Рассуждая о том, как подготовиться к Исповеди перед Причастием, важно подчеркнуть, что Исповедь — это не задушевная беседа с батюшкой, не попытка оправдаться или пожаловаться на обстоятельства. Это таинство, в котором мы приносим Богу искреннее признание своих грехов. Поэтому на Исповеди следует называть конкретные грехи, не вдаваясь в пространные подробности, которые могут коснуться других людей. Если есть потребность в духовном совете, лучше договориться о беседе со священником в другое время, чтобы не задерживать других кающихся.

Шаг 4. Примирение с ближними: обязательное условие

Примирение с ближними является прямым и недвусмысленным требованием Самого Господа. В Евангелии от Матфея (5:23–24) читаем: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Без прощения обид и без стремления к миру с ближними наша жертва, в том числе и покаяние, становится неугодной Богу.

Перед Причастием необходимо попросить прощения у тех, кого мы вольно или невольно обидели, и, что не менее важно, от всего сердца простить тех, кто обидел нас. Если нет возможности встретиться с человеком лично, нужно мысленно примириться с ним и дать себе обещание при первой же возможности загладить вину. Это условие стоит и на литургии, когда верующие поют молитву «Отче наш», напоминающую, что Бог простит нам грехи только в том случае, если мы сами простим должникам нашим. Пребывая в обиде или злобе, невозможно приступать к Чаше.

Шаг 5. Вечер перед Причастием: служба и воздержание

Церковный день начинается с вечера, поэтому вечер накануне Причастия — это уже часть самого торжества. Обязательным правилом является присутствие на вечернем богослужении (всенощном бдении). Именно во время этой службы человек готовит свой ум и сердце к встрече со Христом, погружаясь в молитву и размышление о грядущем дне .

После полуночи наступает строгое евхаристическое воздержание. С этого момента и до самого момента Причастия нельзя ничего есть и пить. Это древняя и незыблемая традиция, означающая, что мы на первое место ставим Небесную пищу, а не земную. Если возникают сомнения, например, из-за принятия жизненно важных лекарств или наличия болезней вроде диабета, стоит заранее обсудить этот вопрос со священником. Также в этот вечер супругам следует воздержаться от телесной близости.

Шаг 6. Утро Причастия: когда можно есть и пить

Можно ли есть утром перед Причастием? Утро перед Евхаристией также подчиняется строгому правилу говения. Поскольку с полуночи уже соблюдалось полное воздержание, утром нельзя ничего есть и пить. Исключение могут составить только тяжелобольные люди, для которых это правило может быть ослаблено по благословению священника. Утром читается заключительная часть молитвенного правила — Последование ко Святому Причащению, если оно не было прочитано ранее перед сном.

В храме, после выноса Святой Чаши и возгласа священника «Со страхом Божиим и верою приступите», причастники складывают руки на груди крестообразно (правая поверх левой) и по очереди подходят к священнику, четко называя свое полное имя, данное при Крещении. После принятия Святых Даров следует поцеловать нижний край Чаши (символизирующий ребро Христа) и отойти к столу с запивкой (теплотой), чтобы сразу же запить Причастие. Это делается для того, чтобы ни одна мельчайшая частица Святых Даров не осталась во рту.

Шаг 7. Что делать после Причастия: благодарственные молитвы

Приняв величайшую святыню, нельзя сразу же возвращаться к повседневной суете. Самая первая обязанность причастившегося — это выслушать в храме или прочесть дома самостоятельно благодарственные молитвы по Святом Причащении. Эти молитвы содержат прошения к Богу о помощи в сохранении полученного дара, об укреплении души и тела и о прощении грехов.

День Причастия нужно провести как великий праздник, посвятив его тишине, молитве, чтению духовной литературы (например, Апокалипсиса или Евангелия, как советовали Оптинские старцы), а также добрым делам. Святитель Игнатий (Брянчанинов) учил, что действие Святых Таин непременно проявится в душе внимательного подвижника, и важно не растерять эту благодать. Поэтому в этот день нужно особенно тщательно хранить себя от пустых разговоров, развлечений, просмотра телевизора и супружеской близости.

Теперь вы знаете все самое важное про Таинство Причастия и подготовку к нему. Помните, что суть любого церковного ритуала постигается благодаря вдумчивости, сосредоточенности и чистосердечию.

