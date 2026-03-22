22 марта 2026 в 21:46

В дни сухоядения в пост балую семью фруктовым салатом: готова есть его на завтрак, обед и ужин

В дни сухоядения в Великий пост, когда нельзя употреблять термически обработанную пищу и масло, балую семью фруктовым салатом. Яркое ассорти дарит энергию, поднимает настроение и избавляет от чувства голода.

Для приготовления понадобятся: любые свежие фрукты и ягоды (яблоки, груши, бананы, апельсины, киви, хурма, гранат, виноград), орехи (грецкие, миндаль или фундук), мед или финиковый сироп для сладости.

Рецепт: все фрукты тщательно вымойте, при необходимости очистите от кожуры и косточек. Нарежьте их кубиками примерно одинакового размера. Ягоды добавьте целиком. Орехи слегка порубите ножом. В большой миске смешайте все фрукты и ягоды, добавьте орехи. Полейте медом или сиропом, аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы фрукты пустили сок и пропитались. Готова есть эту вкуснятину на завтрак, обед и ужин!

Ранее были названы три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост.

Проверено редакцией
Читайте также
Сколько ни приготовь, съедают подчистую: быстрый салат на каждый день — грудка, огурцы и блинчик
Общество
Сколько ни приготовь, съедают подчистую: быстрый салат на каждый день — грудка, огурцы и блинчик
Дыня, ананас и авокадо — не салат, а билет в тропики. Готовлю так и получаю идеальный баланс сладости, свежести и пользы
Общество
Дыня, ананас и авокадо — не салат, а билет в тропики. Готовлю так и получаю идеальный баланс сладости, свежести и пользы
Три варианта начинки для фаршированных перцев в Великий пост: разнообразное меню для ужинов
Общество
Три варианта начинки для фаршированных перцев в Великий пост: разнообразное меню для ужинов
Нежнее мясных в два раза! Золотистые капустные котлеты — идеально в пост
Семья и жизнь
Нежнее мясных в два раза! Золотистые капустные котлеты — идеально в пост
Постные сахарные булочки — мягкие и воздушные: рецепт простой и бюджетный
Общество
Постные сахарные булочки — мягкие и воздушные: рецепт простой и бюджетный
Дарья Иванова
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

