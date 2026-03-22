В дни сухоядения в пост балую семью фруктовым салатом: готова есть его на завтрак, обед и ужин

В дни сухоядения в Великий пост, когда нельзя употреблять термически обработанную пищу и масло, балую семью фруктовым салатом. Яркое ассорти дарит энергию, поднимает настроение и избавляет от чувства голода.
Для приготовления понадобятся: любые свежие фрукты и ягоды (яблоки, груши, бананы, апельсины, киви, хурма, гранат, виноград), орехи (грецкие, миндаль или фундук), мед или финиковый сироп для сладости.
Рецепт: все фрукты тщательно вымойте, при необходимости очистите от кожуры и косточек. Нарежьте их кубиками примерно одинакового размера. Ягоды добавьте целиком. Орехи слегка порубите ножом. В большой миске смешайте все фрукты и ягоды, добавьте орехи. Полейте медом или сиропом, аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы фрукты пустили сок и пропитались. Готова есть эту вкуснятину на завтрак, обед и ужин!
В дни сухоядения в пост балую семью фруктовым салатом: готова есть его на завтрак, обед и ужинВ дни сухоядения в Великий пост, когда нельзя употреблять термически обработанную пищу и масло, балую семью фруктовым салатом. Яркое ассорти дарит энергию, поднимает настроение и не дает чувства голода.
любые свежие фрукты и ягоды (яблоки, груши, бананы, апельсины, киви, хурма, гранат, виноград) орехи (грецкие, миндаль или фундук) мед или финиковый сироп для сладости
>
Все фрукты тщательно вымойте, при необходимости очистите от кожуры и косточек. Нарежьте их кубиками примерно одинакового размера. Ягоды добавьте целиком. Орехи слегка порубите ножом.
В большой миске смешайте все фрукты и ягоды, добавьте орехи. Полейте медом или сиропом, аккуратно перемешайте.
Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы фрукты пустили сок и пропитались.