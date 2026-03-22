Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?

Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу, 11 апреля, состоится даже в случае продления военных ограничений в иерусалимском Старом городе, заявил патриарх Иерусалима Феофил III на встрече с духовенством. Патриарх отметил, что у Патриархата есть опыт проведения церемонии в сложных условиях, передает ТАСС. В 2020 году, в разгар пандемии, богослужение прошло в храме в присутствии патриарха и членов Святогробского братства.

В ходе встречи с духовенством Блаженнейший Патриарх Святого города Иерусалима Феофил III сказал, что если ситуация сохранится в том же виде, как сейчас, то есть двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то в Великую субботу церемония схождения Благодатного огня все равно состоится, — сказано в сообщении.

Ранее в Иерусалиме впервые в истории временно прекратили богослужения в храме Гроба Господня. Главную святыню христиан, где, согласно традиции, находятся Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, закрыли еще 28 февраля из-за начала конфликта с Ираном. Информация об этом стала известна только сейчас.