04 апреля 2026 в 00:05

Приметы 4 апреля — Василий Солнечник: как предсказать будущее по солнцу?

Что можно и нельзя делать в начале апреля по приметам?
В народном календаре 4 апреля — это Василий Солнечник (или Василий Теплый). Свое прозвище дата получила за то, что в этот день было принято гадать по солнцу. Люди выходили на рассвете, чтобы встретить светило и по его виду определить, каким будет год. Считалось, что солнце в этот день обладает особой живительной силой, которая помогает и земле, и людям проснуться окончательно. А еще дата считалась рубежной, и любое неосторожное действие могло, по поверьям, лишить человека удачи на весь год.

Погодные приметы на Василия, 4 апреля

  • Если при восходе солнца видны красные круги (гало) — это добрый знак, обещающий богатый урожай на полях и в садах.

  • Синие облака на небе — к скорому потеплению, которое будет сопровождаться теплыми, грибными дождями.

  • Если снег на муравейнике начинает таять с северной стороны — лето будет долгим и жарким. Если с южной — лето будет коротким и прохладным.

  • Облака плывут высоко и плавно — установится хорошая, ясная погода на долгое время.

  • Красный рассвет — к ветреному и ненастному дню.

Приметы о природе и птицах 4 апреля

  • Скворцы поют особенно громко — к устойчивому теплу, заморозков больше не предвидится.

  • Если вороны купаются в лужах — скоро наступит настоящая жара.

  • Увидеть первого шмеля — к большой удаче и прибыльному лету.

Народные приметы на 4 апреля 2026 года

Что можно и нужно делать 4 апреля

  • Встречать рассвет. Считалось, что тот, кто первым увидит солнце на Василия, получит его благословение на весь год.

  • Печь калачи. Традиционно хозяйки пекли круглые хлеба, символизирующие солнце. Этими калачами угощали всю семью, чтобы никто не болел.

  • Выбирать место для строительства. В этот день смотрели, где снег тает быстрее всего и где бегут первые ручьи, — в таких местах (на «солнечных пятнах») не советовали строить дом или хлев, так как почва там считалась «неспокойной».

  • Заниматься починкой обуви. Верили, что обувь, отремонтированная на Василия, прослужит вдвое дольше обычного.

  • Проветривать верхнюю одежду. Вынести пальто или куртку на солнечное место сегодня — значит выжечь из нее все зимние недуги.

Что нельзя делать 4 апреля

Категорически запрещалось выносить мусор после заката солнца. Верили, что вместе с сором можно выбросить из дома частицу солнечной энергии, что неминуемо приведет к финансовым трудностям и оскудению.

Не занимались рукоделием — шитьем, вязанием, вышиванием. Считалось, что в этот день можно зашить себе путь к удаче или запутать свои дела так же сильно, как нитки на катушке.

Наши предки в этот день не стирали и не вывешивали белье после захода солнца. Старики предупреждали: в ночной прохладе на влажную одежду может присесть нечистая сила, которая боится дневного солнечного света. А если белье останется на улице до темноты, то вместе с ним в дом проникнет и зло.

Не рассказывали о своих планах на будущее. На Василия Солнечника лучше держать идеи при себе. Считалось, что чем меньше людей знают о твоих замыслах, тем вернее они сбудутся.

Анастасия Фомина
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
