Приметы 4 апреля — Василий Солнечник: как предсказать будущее по солнцу?

Что можно и нельзя делать в начале апреля по приметам?

В народном календаре 4 апреля — это Василий Солнечник (или Василий Теплый). Свое прозвище дата получила за то, что в этот день было принято гадать по солнцу. Люди выходили на рассвете, чтобы встретить светило и по его виду определить, каким будет год. Считалось, что солнце в этот день обладает особой живительной силой, которая помогает и земле, и людям проснуться окончательно. А еще дата считалась рубежной, и любое неосторожное действие могло, по поверьям, лишить человека удачи на весь год.

Погодные приметы на Василия, 4 апреля

Если при восходе солнца видны красные круги (гало) — это добрый знак, обещающий богатый урожай на полях и в садах.

Синие облака на небе — к скорому потеплению, которое будет сопровождаться теплыми, грибными дождями.

Если снег на муравейнике начинает таять с северной стороны — лето будет долгим и жарким. Если с южной — лето будет коротким и прохладным.

Облака плывут высоко и плавно — установится хорошая, ясная погода на долгое время.

Красный рассвет — к ветреному и ненастному дню.

Приметы о природе и птицах 4 апреля

Скворцы поют особенно громко — к устойчивому теплу, заморозков больше не предвидится.

Если вороны купаются в лужах — скоро наступит настоящая жара.

Увидеть первого шмеля — к большой удаче и прибыльному лету.

Народные приметы на 4 апреля 2026 года

Что можно и нужно делать 4 апреля

Встречать рассвет. Считалось, что тот, кто первым увидит солнце на Василия, получит его благословение на весь год.

Печь калачи. Традиционно хозяйки пекли круглые хлеба, символизирующие солнце. Этими калачами угощали всю семью, чтобы никто не болел.

Выбирать место для строительства. В этот день смотрели, где снег тает быстрее всего и где бегут первые ручьи, — в таких местах (на «солнечных пятнах») не советовали строить дом или хлев, так как почва там считалась «неспокойной».

Заниматься починкой обуви. Верили, что обувь, отремонтированная на Василия, прослужит вдвое дольше обычного.

Проветривать верхнюю одежду. Вынести пальто или куртку на солнечное место сегодня — значит выжечь из нее все зимние недуги.

Что нельзя делать 4 апреля

Категорически запрещалось выносить мусор после заката солнца. Верили, что вместе с сором можно выбросить из дома частицу солнечной энергии, что неминуемо приведет к финансовым трудностям и оскудению.

Не занимались рукоделием — шитьем, вязанием, вышиванием. Считалось, что в этот день можно зашить себе путь к удаче или запутать свои дела так же сильно, как нитки на катушке.

Наши предки в этот день не стирали и не вывешивали белье после захода солнца. Старики предупреждали: в ночной прохладе на влажную одежду может присесть нечистая сила, которая боится дневного солнечного света. А если белье останется на улице до темноты, то вместе с ним в дом проникнет и зло.

Не рассказывали о своих планах на будущее. На Василия Солнечника лучше держать идеи при себе. Считалось, что чем меньше людей знают о твоих замыслах, тем вернее они сбудутся.

