Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 05:05

Ворона во сне: мудрость или беда? Главное о символе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сон про ворону вызывает двоякие чувства: с одной стороны, это символ мудрости, с другой — предвестник перемен. Чтобы точно понять, к чему снится ворона, важно вспомнить детали видения: поведение и окрас птицы, ваши действия.

Согласно соннику Миллера, черная птица предупреждает о печальных событиях и неблагоприятном влиянии со стороны. Если она кружила над головой — ждите полосы препятствий. Однако отрубить вороне голову во сне — к неожиданному сюрпризу. Ванга считала эту птицу носителем родовой памяти. Если ворона села на плечо, ваши планы могут нарушиться, а если на голову — остерегайтесь предательства близкого человека.

К чему снится ворона мужчине? Это знак ответственности и необходимости проявить хладнокровие. Для холостого парня такой сюжет может предвещать интриги со стороны женщин. Женатому мужчине птица намекает на сложную семейную ситуацию, которую скоро придется разрешать. Иногда образ символизирует мудрость и способность принимать важные решения.

К чему снится ворона женщине? Для девушки это сигнал о том, что факты из прошлого могут стать достоянием общественности. Замужней даме сон сулит период мелких ссор, требующих терпения. Также птица может отражать внутренние переживания и необходимость прислушаться к интуиции.

Обратите внимание на детали.

  • Стая ворон снится к трудностям или сплетням.

  • Мертвая птица — к завершению сложного этапа.

  • Если ворона стучится в окно, пересмотрите ожидания от партнера.

  • Говорящая птица — важный совет или предупреждение.

  • Карканье означает, что своими словами вы можете обидеть близких.

Ворона во сне — не приговор, а повод остановиться и прислушаться к себе. Даже тревожные образы часто ведут к ясности и внутреннему равновесию.

Ранее мы выяснили, к чему снится смерть близкого, который жив.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпросвещения объявило сроки приема в первые классы в 2026 году
В файлах Эпштейна нашли коллаж с тремя европейскими политиками в постели
Назван тип смесителя, позволяющий экономить десятки литров воды
Стало известно, почему мужчины часто выбирают безработных женщин
Американцы нищают, Трампы богатеют: как США зарабатывают на войне с Ираном
Многодетность, поздравления для Путина, съемки у мужа: как живет Лиза Моряк
«Экономика зависти»: раскрыто, почему рост чужих зарплат вызывает депрессию
ВС США будут собирать в армию весь «неликвид»
Стала известна дата похорон депутата Швыткина
Налет БПЛА на Ленобласть ночью 25 марта: пожар, отмены рейсов, что известно
Дачникам рассказали, в какую погоду нельзя снимать укрытия с растений
Якутского депутата-иноагента исключили из парламента
«Не игрушки»: депутат о детском православном блогинге
Названа более дешевая, но качественная альтернатива инженерной доске
Иран заговорил о создании альянса стран на Ближнем Востоке
Смена позиции по СВО, скандалы, личная жизнь: куда пропал Рома Зверь
За что будут штрафовать водителей весной 2026 года: как не лишиться прав
Белгород подвергся ракетному удару
Лидер «Аквариума» стал гражданином страны НАТО
Количество сбитых в Ленобласти БПЛА увеличилось почти вдвое
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.