Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон

В Сингапуре жители многоквартирного дома в районе Ишун пожаловались на злобных ворон, пишет Mothership. Птицы нападают на них каждый день.

С середины февраля в данном районе участились случаи нападения птиц на людей. Местный житель по имени Лу рассказал, что за три недели он с женой пережил уже десять подобных атак. Только за 13 марта вороны трижды бросались на его супругу, а на следующий день вновь напали, порвав ей одежду. Пожилая женщина призналась, что теперь не выходит из дома без зонта — птицы буквально затерроризировали.

Еще один мужчина рассказал, что ворона клюнула его в ухо. Власти заявили, что нападения птиц связаны с тем, что у них начался брачный период, а они свили гнезда на деревьях около дома.

Ранее ученые-нейробиологи из Рурского университета в Бохуме установили, что птицы, такие как голуби и вороны, обладают более высоким уровнем сознания, чем предполагалось раньше. Данное открытие было сделано, даже несмотря на то, что у них нет коры головного мозга, которая есть у млекопитающих. Исследование доказывает, что отсутствие этой части мозга не препятствует способности к осознанной обработке данных.