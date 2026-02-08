Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 05:05

К чему снится обезьяна: шокирующие предсказания сонников

К чему снится обезьяна: шокирующие предсказания сонников К чему снится обезьяна: шокирующие предсказания сонников Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сон, в котором появляется обезьяна, часто вызывает тревогу и любопытство. Популярные сонники, такие как Миллера, Ванги и Фрейда, трактуют этот образ по-разному, но сходятся в главном: обезьяна символизирует хитрость, игривость и скрытые интриги. В целом увидеть обезьяну во сне предвещает мелкие неприятности, обман от близких или неожиданные перемены в жизни. Если животное резвится, это знак легкомысленных развлечений, которые могут обернуться проблемами. Черная обезьяна сулит сплетни и зависть окружающих, а белая — удачу в делах.

Особое значение имеет нападение обезьяны. По соннику Миллера, агрессивное животное предупреждает о предательстве коллег или друзей, которые попытаются подставить вас на работе. Если обезьяна кусает, ждите финансовых убытков из-за чужой алчности. Ванга интерпретирует такое сновидение как знак сильных эмоций: гнев или страсть захватят вас, приведя к конфликтам в семье. Успешно отбиться от нападающей обезьяны — к победе над врагами и разрешению споров.

Для мужчины сон об обезьяне несет предупреждение о соперниках. Фрейд видит в этом образе подавленные инстинкты: возможно, вы рискуете увлечься авантюрой, которая навредит репутации. Миллер добавляет: обезьяна предвещает деловые интриги, где коллеги перегрызут горло за повышение. Если мужчина гладит обезьяну, это к успеху в рискованных проектах, но с долей обмана.

Женщине обезьяна во сне сулит романтические перипетии. По Ванге, игривое животное предсказывает встречу с обаятельным, но ненадежным мужчиной — флирт обернется ревностью. Нападение обезьяны для сновидицы — предвестие сплетен от подруг или интриг на работе. Фрейд трактует это как внутренний конфликт: подсознание сигнализирует о желании освободиться от рутины. Кормить обезьяну — к гармонии в отношениях, но только при сохранении бдительности.

Лофф интерпретирует обезьяну как отражение детских привычек: пора повзрослеть, чтобы избежать ошибок. Исламский сонник добавляет: множество обезьян — к суете и пустым хлопотам.

Ранее мы рассказали, к чему снится снегопад.

обезьяны
обезьяна
животные
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил эпидемическую ситуацию с гриппом в России
В Институте Пушкина озвучили, сколько слов в русском языке
Глава РФПИ раскрыл, без чего Европа не выживет в будущем
«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском
«Пчелы должны нести мед»: Ани Лорак поддержала проект против фонограмм
Многомиллионные гонорары, смерть близких на Украине, СВО: как живет Маршал
Аферисты начали обманывать россиян через установку домофонов
Названы наиболее успешные для ВС РФ участки фронта в зоне СВО
«Никакой пользы нет»: требования к рекламе энергетиков в РФ ужесточатся
НАТО и ЕС уличили в желании продолжать конфликт на Украине
Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая
Финский аэропорт могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад
День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым
Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали
В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни
Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.