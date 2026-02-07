Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 05:45

Снится лягушка: хорошее или плохое знамение

К чему снится лягушка К чему снится лягушка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

К чему снится лягушка? Это древний символ, который популярные сонники трактуют по-разному: от радости до предупреждений. В целом лягушка во сне предвещает перемены: прыжки через препятствия сулят успех в делах, а кваканье — сплетни вокруг вас. Зеленая лягушка обещает здоровье и гармонию, большая — крупные события, маленькая — мелкие радости. Если лягушка прыгает в воду, ждите финансового подъема; если кусает — стоит быть осторожнее с врагами.

Мужчине лягушка во сне говорит о карьере и отношениях. По Миллеру, она предвещает продвижение по службе или выгодный проект, особенно если животное живое и активное. Прыгающая лягушка сулит победу над конкурентами, а мертвая — неудачи в бизнесе. Фрейд видит в ней сексуальный подтекст: желание новых приключений или встречи с привлекательной женщиной. Если мужчина ловит лягушку, это к удачному знакомству.

Женщине лягушка снится как знак любви и семьи. Ванга толкует ее как скорую беременность или рождение ребенка, особенно если лягушек много. Миллер обещает гармонию в браке, а прыжок лягушки толкует как романтические перемены. Квакающая лягушка предупреждает о завистницах, но если она превращается в принцессу — ждите сказочной любви. Мертвая лягушка для женщины — знак разлада с партнером.

Другие нюансы: лягушки в доме — к гостям, в болоте — к сомнительным предложениям. Раздавить лягушку — преодолеть трудности. Исламский сонник видит в ней мудрость, цыганский — прибыль. Главное — эмоции во сне: радость усиливает позитив, страх — негатив. Для точного толкования вспоминайте детали и ведите дневник сновидений.

Ранее мы выяснили, к чему снится укус кошки.

лягушки
сонник
сновидения
сны
животные
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сбросили снаряд на получавших воду в церкви жителей Димитрова
Юрист объяснил, когда банки могут отказать в возврате вклада
Для всех пользователей Telegram одна «элитная» функция стала бесплатной
В Роскачестве предупредили о рисках утери электронной подписи
Морозы до −44, редкие оттепели: какой будет погода в России 9–15 февраля
«Срывать решения»: провокации Украины на переговорах озлобили США
Сотрудника московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма
«Будут готовы уступить»: на Западе рассказали о безысходности Украины
Долги, критика СВО, бизнес в РФ, США: где сейчас лидер Little Big Прусикин
Российский флаг на открытии Олимпиады-2026 попал на фото
Российские силы продвинулись у трех поселений в ДНР
Вице-премьер Италии осудил зрителей, освиставших делегацию Израиля на ОИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 февраля
Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ
Мошенники научились имитировать номера банков
Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов
Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира
Землетрясение зарегистрировано на территории Украины
Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады
Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.