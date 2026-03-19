Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 15:36

Творожная пасха «Сникерс» без выпечки: нежный десерт с шоколадом, карамелью и орехами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить близких на Пасху необычным десертом, попробуйте приготовить творожную пасху со вкусом любимого батончика. Она получается очень нежной, сливочной и ароматной, а кусочки шоколада, карамели и орехов создают красивый мраморный рисунок внутри. Готовится такой десерт без выпечки и отлично подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • творог жирный — 500 г;
  • сахар или сахарная пудра — 80–90 г;
  • сливочное масло — 90 г;
  • сливки 30% — 80 мл;
  • темный шоколад — 60 г;
  • арахис — 70–80 г;
  • карамель или вареная сгущенка — 80 г.

Приготовление

Творог взбейте блендером с сахаром до гладкой кремовой массы. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло и соедините его с творожной смесью. Влейте холодные сливки и снова хорошо перемешайте до пышности.

Шоколад растопите на водяной бане и немного остудите. Арахис смешайте с карамелью или вареной сгущенкой. Затем добавьте шоколад и ореховую смесь в творожную массу, аккуратно перемешивая, чтобы остались красивые шоколадные разводы.

Форму застелите марлей и выложите творожную массу. Сверху накройте краями марли, поставьте тарелку и небольшой груз. Уберите десерт в холодильник на 8–10 часов.

Перед подачей переверните пасху на блюдо и украсьте орехами или шоколадом. Получается эффектный и очень вкусный праздничный десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
Общество
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Семья и жизнь
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Семья и жизнь
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами
Семья и жизнь
Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами
десерты
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обозначил ключевые задачи прокуроров
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.