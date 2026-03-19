Творожная пасха «Сникерс» без выпечки: нежный десерт с шоколадом, карамелью и орехами

Если хочется удивить близких на Пасху необычным десертом, попробуйте приготовить творожную пасху со вкусом любимого батончика. Она получается очень нежной, сливочной и ароматной, а кусочки шоколада, карамели и орехов создают красивый мраморный рисунок внутри. Готовится такой десерт без выпечки и отлично подходит для праздничного стола.
Ингредиенты:
- творог жирный — 500 г;
- сахар или сахарная пудра — 80–90 г;
- сливочное масло — 90 г;
- сливки 30% — 80 мл;
- темный шоколад — 60 г;
- арахис — 70–80 г;
- карамель или вареная сгущенка — 80 г.
Приготовление
Творог взбейте блендером с сахаром до гладкой кремовой массы. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло и соедините его с творожной смесью. Влейте холодные сливки и снова хорошо перемешайте до пышности.
Шоколад растопите на водяной бане и немного остудите. Арахис смешайте с карамелью или вареной сгущенкой. Затем добавьте шоколад и ореховую смесь в творожную массу, аккуратно перемешивая, чтобы остались красивые шоколадные разводы.
Форму застелите марлей и выложите творожную массу. Сверху накройте краями марли, поставьте тарелку и небольшой груз. Уберите десерт в холодильник на 8–10 часов.
Перед подачей переверните пасху на блюдо и украсьте орехами или шоколадом. Получается эффектный и очень вкусный праздничный десерт.
