21 марта 2026 в 10:00

Смешиваю муку и мед — через 20 минут на столе татарский чак-чак с орешками: рассыпчатый, медовый, пальчики оближешь

Беру яйца, муку и мед — и готовлю национальное татарское лакомство прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные комочки теста, щедро пропитанные медовым сиропом и посыпанные грецкими орехами. Они такие хрустящие снаружи и мягкие внутри, что остановиться невозможно — хочется есть и есть.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 250 граммов муки, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки водки или воды; для сиропа — 100 граммов меда, 100 граммов сахара, 50 миллилитров воды; для посыпки — 100 граммов грецких орехов.

Замесите крутое тесто из яиц, муки, соли, сахара и водки, дайте отдохнуть 20 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на полоски, затем на мелкие кусочки. Обжарьте во фритюре до золотистого цвета. Для сиропа смешайте мед, сахар и воду, проварите до легкого загустения. Залейте горячим сиропом обжаренные кусочки, перемешайте и выложите горкой на блюдо. Посыпьте рублеными орехами. Дайте пропитаться и остыть.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Три быстрых десерта из греческого йогурта — готовлю за 5 минут, а вкус как из кофейни
Беру сахар и корицу — готовлю домашний рахат-лукум за 25 минут: мягкий, ароматный и без грамма химии
Мой секрет идеального кекса — кладу туда неприглядную добавку! Получается шедевр для семейного чаепития
Мария Левицкая
Безумная няня извращалась над малышами по видеосвязи перед мужем
Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Эксперт исключил полную блокировку Telegram
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
