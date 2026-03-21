Смешиваю муку и мед — через 20 минут на столе татарский чак-чак с орешками: рассыпчатый, медовый, пальчики оближешь

Беру яйца, муку и мед — и готовлю национальное татарское лакомство прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные комочки теста, щедро пропитанные медовым сиропом и посыпанные грецкими орехами. Они такие хрустящие снаружи и мягкие внутри, что остановиться невозможно — хочется есть и есть.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 250 граммов муки, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки водки или воды; для сиропа — 100 граммов меда, 100 граммов сахара, 50 миллилитров воды; для посыпки — 100 граммов грецких орехов.

Замесите крутое тесто из яиц, муки, соли, сахара и водки, дайте отдохнуть 20 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на полоски, затем на мелкие кусочки. Обжарьте во фритюре до золотистого цвета. Для сиропа смешайте мед, сахар и воду, проварите до легкого загустения. Залейте горячим сиропом обжаренные кусочки, перемешайте и выложите горкой на блюдо. Посыпьте рублеными орехами. Дайте пропитаться и остыть.

