21 марта 2026 в 09:18

Мой секрет идеального кекса — кладу туда неприглядную добавку! Получается шедевр для семейного чаепития

Фото: D-NEWS.ru
Удивительно, как обычная морковь может преобразить простую выпечку. Этот кекс — доказательство того, что доступные продукты в умелых руках превращаются в нежное, ароматное и невероятно влажное лакомство.

Что понадобится

Морковь — 2 шт. (около 200 г), яблоко кисло-сладкое — 1 крупное, яйца — 3 шт., сахар — 180 г, масло растительное — 120 мл, мука пшеничная — 200 г, сода — 1 ч. л., орехи грецкие — 70 г, изюм — 70 г, масло для смазки формы.

Как готовлю

Очищенную морковь и яблоко натираю на мелкой терке. Морковную стружку слегка отжимаю от излишков сока. Грецкие орехи рублю ножом, изюм промываю и обсушиваю. В объемной миске взбиваю яйца с сахаром миксером до получения светлой пышной массы.

Не прекращая взбивать на малых оборотах, тонкой струйкой вливаю растительное масло. Просеиваю муку вместе с содой, добавляю к жидкой основе и аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности, избегая длительного замеса.

В готовое тесто ввожу тертую морковь, яблоко, орехи и изюм, равномерно распределяю. Форму для выпечки (диаметром 20-22 см) застилаю пергаментом, смазываю бока маслом. Выкладываю тесто и разравниваю. Выпекаю в духовке, разогретой до 180°C, около 45-50 минут.

Даю кексу остыть в форме 10-15 минут, после чего перекладываю на решетку. Подаю остывшим, при желании украсив сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Шоколадные булочки-улитки с глазурью — мягкая выпечка и аромат на весь дом
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Три быстрых десерта из греческого йогурта — готовлю за 5 минут, а вкус как из кофейни
еда
выпечка
десерты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

