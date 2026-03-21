Мой секрет идеального кекса — кладу туда неприглядную добавку! Получается шедевр для семейного чаепития

Мой секрет идеального кекса — кладу туда неприглядную добавку! Получается шедевр для семейного чаепития

Удивительно, как обычная морковь может преобразить простую выпечку. Этот кекс — доказательство того, что доступные продукты в умелых руках превращаются в нежное, ароматное и невероятно влажное лакомство.

Что понадобится

Морковь — 2 шт. (около 200 г), яблоко кисло-сладкое — 1 крупное, яйца — 3 шт., сахар — 180 г, масло растительное — 120 мл, мука пшеничная — 200 г, сода — 1 ч. л., орехи грецкие — 70 г, изюм — 70 г, масло для смазки формы.

Как готовлю

Очищенную морковь и яблоко натираю на мелкой терке. Морковную стружку слегка отжимаю от излишков сока. Грецкие орехи рублю ножом, изюм промываю и обсушиваю. В объемной миске взбиваю яйца с сахаром миксером до получения светлой пышной массы.

Не прекращая взбивать на малых оборотах, тонкой струйкой вливаю растительное масло. Просеиваю муку вместе с содой, добавляю к жидкой основе и аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности, избегая длительного замеса.

В готовое тесто ввожу тертую морковь, яблоко, орехи и изюм, равномерно распределяю. Форму для выпечки (диаметром 20-22 см) застилаю пергаментом, смазываю бока маслом. Выкладываю тесто и разравниваю. Выпекаю в духовке, разогретой до 180°C, около 45-50 минут.

Даю кексу остыть в форме 10-15 минут, после чего перекладываю на решетку. Подаю остывшим, при желании украсив сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.