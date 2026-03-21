21 марта 2026 в 10:16

Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ за спасение команды

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Никишин стал второй звездой дня в НХЛ

Александр Никишин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Защитник ХК «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ. Основное время матча с «Торонто» завершилось со счетом 3:3, однако на 41-й секунде овертайма победу «ураганам» принес точный бросок россиянина.

Защитнику-новичку приходится нелегко. <...> Но он влился в команду и играет за нас очень хорошо. У него есть «пушечный» бросок, который может сработать в любой момент, — отметил капитан «Харрикейнз» Джордан Стаал.

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он отдал три голевые передачи в гостевом матче с «Чикаго Блэкхокс» и догнал россиянина Никиту Кучерова в гонке бомбардиров этого сезона, разделив с ним второе место. Третьей звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон.

Ранее российского нападающего ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ. В гостевом матче против «Ванкувера» он забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Тампы».

