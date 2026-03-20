20 марта 2026 в 12:07

Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российского нападающего ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В гостевом матче против «Ванкувера» он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, сообщается на сайте НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Тампы».

Первой звездой дня оказался форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт. Он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в домашнем матче против «Монреаля» (3:1). Третьей звездой признали голкипера «Нэшвилла» Юстуса Аннунена. Спортсмен отразил 25 бросков в домашней игре с «Сиэтлом» (3:1).

Ранее «Баффало Сейбрз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата, забросив пять безответных шайб. Дублем в составе гостей отличился Сэм Кэррик. Еще по голу добавили Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Ноа Эстлунд.

Кроме того, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Оттава Сенаторз» оформил 450-ю шайбу в домашних встречах, превзойдя достижение канадского ветерана Горди Хоу, в активе которого было 449 голов. Таким образом, Овечкин поднялся на вторую строчку в истории лиги по количеству шайб, заброшенных на своей площадке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

