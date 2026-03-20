Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российского нападающего ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В гостевом матче против «Ванкувера» он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, сообщается на сайте НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Тампы».

Первой звездой дня оказался форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт. Он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в домашнем матче против «Монреаля» (3:1). Третьей звездой признали голкипера «Нэшвилла» Юстуса Аннунена. Спортсмен отразил 25 бросков в домашней игре с «Сиэтлом» (3:1).

Ранее «Баффало Сейбрз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата, забросив пять безответных шайб. Дублем в составе гостей отличился Сэм Кэррик. Еще по голу добавили Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Ноа Эстлунд.

Кроме того, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Оттава Сенаторз» оформил 450-ю шайбу в домашних встречах, превзойдя достижение канадского ветерана Горди Хоу, в активе которого было 449 голов. Таким образом, Овечкин поднялся на вторую строчку в истории лиги по количеству шайб, заброшенных на своей площадке.