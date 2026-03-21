«Ритмичное производство»: стало известно, как строятся корабли для ВМС

В России налажено ритмичное серийное строительство кораблей разных классов для Военно-морского флота, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. По его словам, которые передает ТАСС, в 2025 году было сдано беспрецедентное количество судов и кораблей — более 40 единиц.

Мы вышли на ритмичное серийное производство боевых кораблей в рамках выполнения государственного оборонного заказа. За год в состав ВМФ России переданы несколько подводных лодок, морские тральщики, первый в истории страны боевой ледокол, — сказал Пучков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признал уникальность ледокольного флота России. По его словам, США существенно отстают от РФ по количеству ледоколов. Он заявил, что у России есть в наличии 48 судов подобного типа. США же, по его словам, имеют всего лишь один ледокол. Известно, что американцы заказали 11 ледоколов.

До этого гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что атомный ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года. По его словам, судно готово примерно на 70%.

