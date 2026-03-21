21 марта 2026 в 10:28

Пенсионерка скончалась в больнице, пройдя светофор на «красный»

Машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе на Пулковском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожилая женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля на Пулковском шоссе, сообщает телеканал «78». ДТП произошло между домами №5 и №9 на регулируемом пешеходном переходе в направлении от площади Победы к аэропорту Пулково.

Пенсионерка пыталась перейти дорогу на «красный» сигнал светофора. В результате наезда она получила переломы ног и тазобедренного сустава, а также множественные ушибы. В крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и после непрямого массажа сердца, ее доставили в городскую больницу №26. На момент приезда врачей женщина находилась в состоянии клинической смерти. Впоследствии она умерла в стационаре.

Ранее Госавтоинспекции Ростовской области проинформировала, что массовая авария на трассе Элиста — Зимовники привела к гибели двух человек. Инцидент произошел утром 18 марта, когда 63-летний водитель Volkswagen Amarok попытался обогнать впереди идущий транспорт и на высокой скорости врезался во встречную Toyota Land Cruiser с прицепом.

