Пенсионерка скончалась в больнице, пройдя светофор на «красный» Машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе на Пулковском шоссе

Пожилая женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля на Пулковском шоссе, сообщает телеканал «78». ДТП произошло между домами №5 и №9 на регулируемом пешеходном переходе в направлении от площади Победы к аэропорту Пулково.

Пенсионерка пыталась перейти дорогу на «красный» сигнал светофора. В результате наезда она получила переломы ног и тазобедренного сустава, а также множественные ушибы. В крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и после непрямого массажа сердца, ее доставили в городскую больницу №26. На момент приезда врачей женщина находилась в состоянии клинической смерти. Впоследствии она умерла в стационаре.

