21 марта 2026 в 10:13

«Честь и хвала»: Алаудинов о жестком ответе Орбана Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступил правильно, когда дал жесткий отпор Украине из-за угроз, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, Будапешт показал Киеву, кто на деле стал победителем.

Вы пытаетесь сохранить свою экономику, сохранить свой суверенитет. За это вам честь и хвала. Реально делайте все для того, чтобы украинские подразделения, украинская власть осознала, что угрожать вам было ошибкой, и в этом случае вы являетесь победителем, — отметил Алаудинов.

По словам командира спецназа, Украина понимает только язык силы. При этом если дать Киеву отпор, местные власти вряд ли решатся на какие-то шаги. А при использовании мягкой риторики Украина решится на демарш, добавил Алаудинов.

Ранее Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи энергетического рынка. Политик выразил мнение, что Киев осуществляет свой план при поддержке Брюсселя.

