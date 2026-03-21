Украина может попросить помощь у союзника России из-за нерасторопности ЕС

Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта своей энергетической системы до наступления зимы, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, в сложившейся ситуации Киеву, возможно, придется закупать комплектующие в Китае.
Фонд Energy Community, куда европейцы аккумулируют средства, проводит закупки у компаний, которые выбрали сами европейцы. И они проводят закупки у компаний из европейских стран. <...> Производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство <...>. Есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование, — сказал парламентарий.
Он добавил, что в «Укрэнерго» столкнулись с острым дефицитом запчастей для ремонта. Депутат пояснил, что помощь со стороны китайских компаний позволит получить необходимые элементы в максимально короткие сроки, чтобы не задерживать восстановление энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что на территории всей Украины 21 марта запланированы отключения электричества. Свет будет отсутствовать с 08:00 до 22:00, а точное время и масштаб отключений будут зависеть от конкретного адреса. Жителей призвали экономно расходовать электроэнергию.