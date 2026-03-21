Украина может попросить помощь у союзника России из-за нерасторопности ЕС Депутат Нагорняк: Киев может не получить до зимы запчасти из ЕС для энергосистем

Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта своей энергетической системы до наступления зимы, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, в сложившейся ситуации Киеву, возможно, придется закупать комплектующие в Китае.

Фонд Energy Community, куда европейцы аккумулируют средства, проводит закупки у компаний, которые выбрали сами европейцы. И они проводят закупки у компаний из европейских стран. <...> Производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство <...>. Есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование, — сказал парламентарий.

Он добавил, что в «Укрэнерго» столкнулись с острым дефицитом запчастей для ремонта. Депутат пояснил, что помощь со стороны китайских компаний позволит получить необходимые элементы в максимально короткие сроки, чтобы не задерживать восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на территории всей Украины 21 марта запланированы отключения электричества. Свет будет отсутствовать с 08:00 до 22:00, а точное время и масштаб отключений будут зависеть от конкретного адреса. Жителей призвали экономно расходовать электроэнергию.