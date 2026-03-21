21 марта 2026 в 12:08

Украина может попросить помощь у союзника России из-за нерасторопности ЕС

Депутат Нагорняк: Киев может не получить до зимы запчасти из ЕС для энергосистем

Фото: Xu Zeyuan/XinHua/Global Look Press
Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта своей энергетической системы до наступления зимы, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, в сложившейся ситуации Киеву, возможно, придется закупать комплектующие в Китае.

Фонд Energy Community, куда европейцы аккумулируют средства, проводит закупки у компаний, которые выбрали сами европейцы. И они проводят закупки у компаний из европейских стран. <...> Производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство <...>. Есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование, — сказал парламентарий.

Он добавил, что в «Укрэнерго» столкнулись с острым дефицитом запчастей для ремонта. Депутат пояснил, что помощь со стороны китайских компаний позволит получить необходимые элементы в максимально короткие сроки, чтобы не задерживать восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на территории всей Украины 21 марта запланированы отключения электричества. Свет будет отсутствовать с 08:00 до 22:00, а точное время и масштаб отключений будут зависеть от конкретного адреса. Жителей призвали экономно расходовать электроэнергию.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

