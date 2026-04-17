Мурашко назвал процент отечественного оборудования в поликлиниках России

Доля отечественного оборудования в российских поликлиниках в настоящее время превышает 70%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-подходе по итогам расширенного заседания коллегии Минздрава России. Глава ведомства связал достижение данного показателя с реализацией национальных проектов, передает корреспондент NEWS.ru.

Как детские поликлиники, так и взрослые сегодня оснащаются современным оборудованием. В поликлиниках более 70% оборудования уже выпущено в России. Поэтому национальные проекты дают мощный рывок в том числе и для развития отрасли производства, — сказал он.

Министр также отметил положительное влияние госпрограмм на сферу медицинской науки. По его словам, стимулирование промышленности позволяет не только насыщать учреждения здравоохранения современной техникой, но и совершенствовать новые системы диагностики и сопровождения пациентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о существенном расширении перечня высокотехнологичных медицинских услуг, доступных гражданам бесплатно. Глава кабмина подчеркнул, что государственная система здравоохранения успешно внедряет новые методы лечения и совершенствует лекарственное обеспечение.