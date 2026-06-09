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09 июня 2026 в 12:17

Пекин потребовал от США прекратить давление на китайских техногигантов

МИД КНР призвал Вашингтон исключить компании Китая из военных списков

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
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Представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США прекратить необоснованное экономическое и политическое давление на национальный бизнес, сообщает агентство Xinhua. Поводом для критики стало недавнее решение Вашингтона внести несколько ведущих китайских технологических компаний в список предприятий, якобы связанных с оборонным сектором.

Пекин расценивает эти шаги как грубое нарушение принципов честной рыночной конкуренции и международных торговых правил. Китайский дипломат призвал американскую сторону оперативно исправить допущенные ошибки.

Перед этим Пентагон включил ряд крупных китайских компаний, включая Alibaba, Baidu и BYD, в список так называемых китайских военных компаний. В перечень вошел производитель электромобилей и аккумуляторов BYD, а также автомобильная компания NIO, которая специализируется на производстве электромобилей.

Ранее Китай выступил против односторонних санкций в отношении российских танкеров, перевозящих нефть. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал угрозы Евросоюза в адрес российских судов необоснованными и противоречащими международному праву.

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