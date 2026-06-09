Пекин потребовал от США прекратить давление на китайских техногигантов

Пекин потребовал от США прекратить давление на китайских техногигантов МИД КНР призвал Вашингтон исключить компании Китая из военных списков

Представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США прекратить необоснованное экономическое и политическое давление на национальный бизнес, сообщает агентство Xinhua. Поводом для критики стало недавнее решение Вашингтона внести несколько ведущих китайских технологических компаний в список предприятий, якобы связанных с оборонным сектором.

Пекин расценивает эти шаги как грубое нарушение принципов честной рыночной конкуренции и международных торговых правил. Китайский дипломат призвал американскую сторону оперативно исправить допущенные ошибки.

Перед этим Пентагон включил ряд крупных китайских компаний, включая Alibaba, Baidu и BYD, в список так называемых китайских военных компаний. В перечень вошел производитель электромобилей и аккумуляторов BYD, а также автомобильная компания NIO, которая специализируется на производстве электромобилей.

Ранее Китай выступил против односторонних санкций в отношении российских танкеров, перевозящих нефть. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал угрозы Евросоюза в адрес российских судов необоснованными и противоречащими международному праву.