Представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США прекратить необоснованное экономическое и политическое давление на национальный бизнес, сообщает агентство Xinhua. Поводом для критики стало недавнее решение Вашингтона внести несколько ведущих китайских технологических компаний в список предприятий, якобы связанных с оборонным сектором.
Пекин расценивает эти шаги как грубое нарушение принципов честной рыночной конкуренции и международных торговых правил. Китайский дипломат призвал американскую сторону оперативно исправить допущенные ошибки.
Перед этим Пентагон включил ряд крупных китайских компаний, включая Alibaba, Baidu и BYD, в список так называемых китайских военных компаний. В перечень вошел производитель электромобилей и аккумуляторов BYD, а также автомобильная компания NIO, которая специализируется на производстве электромобилей.
Ранее Китай выступил против односторонних санкций в отношении российских танкеров, перевозящих нефть. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал угрозы Евросоюза в адрес российских судов необоснованными и противоречащими международному праву.