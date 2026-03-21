21 марта 2026 в 12:21

Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО

Липецкий суд арестовал на мужчину, застрелившего военного полицейского

Суд арестовал на два месяца мужчину из Чаплыгинского района Липецкой области, который покушался на военных полицейских, сообщили в прокуратуре региона. Один силовик погиб, второй был ранен.

Как считает следствие, 19 марта мужчина с огнестрельным оружием напал на сотрудников военной полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей. В результате один из полицейских был смертельно ранен в шею и погиб на месте.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Ранее Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Экспертиза установило, что в момент совершения преступления «самурай» находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.

До этого жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских — сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы изъять у нее детей. Суд приговорил женщину к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, обвинение не стало настаивать на присуждении реального срока.

Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

