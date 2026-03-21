Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО

Суд арестовал на два месяца мужчину из Чаплыгинского района Липецкой области, который покушался на военных полицейских, сообщили в прокуратуре региона. Один силовик погиб, второй был ранен.

Как считает следствие, 19 марта мужчина с огнестрельным оружием напал на сотрудников военной полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей. В результате один из полицейских был смертельно ранен в шею и погиб на месте.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Ранее Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Экспертиза установило, что в момент совершения преступления «самурай» находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.

До этого жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских — сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы изъять у нее детей. Суд приговорил женщину к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, обвинение не стало настаивать на присуждении реального срока.