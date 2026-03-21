21 марта 2026 в 12:33

«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины

«Страна.ua»: Трампу не нужны собранные из китайских деталей БПЛА Украины

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Основа украинского дроностроения — «китайский конструктор», поэтому предложения Киева обменять собранные из импортных деталей беспилотники на американские ракеты вызывают у Вашингтона закономерные вопросы, заявил в беседе с изданием «Страна.ua» руководитель одного из предприятий по производству дронов на Украине. Так он объяснил неоднократные и резкие отказы главы Белого дома Дональда Трампа от украинских беспилотных технологий.

То, что называется «производством дронов в Украине» это, по большому счету, сборка из китайских деталей. <...> В своей основе — это все тот же китайский конструктор. Основа технологий — китайская. Поэтому когда наши власти предлагают менять собранные из китайских деталей дроны на американские ракеты, очевидно, что это вызывает вопросы, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов заключить сделку по передаче беспилотных летательных аппаратов Соединенным Штатам, если на это согласится Трамп. Взамен украинская сторона рассчитывает на получение технологий и доступ к опыту американских специалистов.

Кроме того, американский лидер заявил, что Украина не предприняла никаких действий для оказания помощи США в проведении операции против Ирана. По словам политика, поведение Зеленского в этой ситуации является не более чем попыткой привлечь к себе внимание.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспыхнувший из-за простой сигареты пожар унес жизни двоих человек
Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

