«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины

Основа украинского дроностроения — «китайский конструктор», поэтому предложения Киева обменять собранные из импортных деталей беспилотники на американские ракеты вызывают у Вашингтона закономерные вопросы, заявил в беседе с изданием «Страна.ua» руководитель одного из предприятий по производству дронов на Украине. Так он объяснил неоднократные и резкие отказы главы Белого дома Дональда Трампа от украинских беспилотных технологий.

То, что называется «производством дронов в Украине» это, по большому счету, сборка из китайских деталей. <...> В своей основе — это все тот же китайский конструктор. Основа технологий — китайская. Поэтому когда наши власти предлагают менять собранные из китайских деталей дроны на американские ракеты, очевидно, что это вызывает вопросы, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов заключить сделку по передаче беспилотных летательных аппаратов Соединенным Штатам, если на это согласится Трамп. Взамен украинская сторона рассчитывает на получение технологий и доступ к опыту американских специалистов.

Кроме того, американский лидер заявил, что Украина не предприняла никаких действий для оказания помощи США в проведении операции против Ирана. По словам политика, поведение Зеленского в этой ситуации является не более чем попыткой привлечь к себе внимание.