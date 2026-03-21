Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 12:07

Пять самолетов не пустили в Шереметьево

Пять самолетов не смогли сесть в Шереметьево из-за ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять воздушных судов не смогли совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности, сообщили ТАСС в справочной службе авиагавани. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.

Пять самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и московский аэропорт Домодедово, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Шереметьево временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. По его словам, данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, в пресс-службе Росавиации сообщили о временном ограничении взлетно-посадочных операций в аэропортах Самары и Ульяновска. Как отметили в ведомстве, данные меры направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок.

Также в Росавиации заявили о временной приостановке деятельности аэропортов Волгограда и Саратова (Гагарин). По информации ведомства, в воздушных гаванях не осуществлялись взлет и посадка гражданских судов.

Москва
самолеты
Шереметьево
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Аэропорт Волгограда снова перестал обслуживать авиарейсы
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.