Пять самолетов не пустили в Шереметьево

Пять воздушных судов не смогли совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности, сообщили ТАСС в справочной службе авиагавани. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.

Пять самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и московский аэропорт Домодедово, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Шереметьево временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. По его словам, данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, в пресс-службе Росавиации сообщили о временном ограничении взлетно-посадочных операций в аэропортах Самары и Ульяновска. Как отметили в ведомстве, данные меры направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок.

Также в Росавиации заявили о временной приостановке деятельности аэропортов Волгограда и Саратова (Гагарин). По информации ведомства, в воздушных гаванях не осуществлялись взлет и посадка гражданских судов.