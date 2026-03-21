Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой

Представитель МИД России Мария Захарова в день рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова опубликовала в своем Telegram-канале лаконичный пост. В нем она написала: «Есть такой день в году», сопроводив надпись смайликом праздничной хлопушки.

Есть такой день в году — 21 марта, — отметила Захарова.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Лаврову в работе присущ жесткий и требовательный стиль, при этом он остается по-настоящему интеллигентным человеком. По его словам, в министре сочетаются такие качества, как принципиальность и человечность.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что министр иностранных дел России — фигура исторического масштаба, и ему блестяще отстаивает интересы страны на международной арене. Депутат уточнил, что добиваться успехов в работе Лаврову помогают профессионализм и патриотизм.