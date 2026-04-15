Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения

Известный российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в рамках пресс-конференции, посвященной открытию Школы современной музыки БАСТА × СИНЕРГИЯ, рассказал о своем необычном отношении к празднованию дня рождения. На вопрос NEWS.ru о том, как он планирует отметить 20 апреля и какой подарок считает идеальным, музыкант ответил, что накануне у него состоится концерт, а вечером он сходит в ресторан с женой и дочерью.

Отвечая на уточняющий вопрос о лучшем подарке — эмоциональном или материальном, — Баста заявил, что, по его мнению, день рождения является праздником родителей. Артист подчеркнул, что настоящим праздником для него являются дни рождения его дочерей, а свой собственный он считает праздником для своей мамы.

День рождения — это праздник родителей. Если у их, так сказать, плода любви все сложилось. Вот, день рождения моих девочек — это для меня праздник. Я надеюсь, что мой день рождения — это праздник для моей мамы, а я к этому празднику отношения не имею, я просто вынужден был родиться, это просто стечение обстоятельств, — сказал Баста.

Рэпер добавил, что спокойно относится не только ко дню рождения, но и ко всем праздникам, включая Новый год. Баста отметил, что не употребляет алкоголь и является скучным человеком за столом, однако признался в особой любви к Пасхе.

Ранее женщина подала в суд, чтобы ее признали родственницей Басты. В качестве доказательства она указывала на родинки под левым глазом, которые есть у знаменитости.