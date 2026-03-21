Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы

Основной поток иранских беженцев может направиться в Германию, а не Польшу, которая традиционно придерживается жесткой миграционной политики, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, страны Евросоюза будут стремиться переложить ответственность за прием мигрантов друг на друга, однако именно ФРГ остается наиболее либеральной в этом вопросе.

Поляки всегда были против приема мигрантов, и они традиционно вели по отношению к ним достаточно жесткую политику. Исключение делалось только для беженцев с Украины. И то в Польше ограничивали их количество. Страны ЕС будут спихивать иранских беженцев друг на друга. Например, в Германии к этому относятся более либерально. Там доброжелательны к мигрантам, у них это официальная политика. Я думаю, что ФРГ и ряд других стран будут принимать беженцев из Ирана. В Германии достаточно ощутимая иранская диаспора. Представители этой страны легче адаптируются, чем те же мигранты из Сирии или Ливии, — пояснил Минченко.

Ранее премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. Свое обращение они направили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта.