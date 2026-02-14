Зимняя Олимпиада — 2026
Котлеты из овсянки, вкуснее мясных: готовлю не только в Великий пост, а круглый год — очень полюбились

Котлеты из овсянки по этому рецепту получаются плотными, сочными внутри с аппетитной хрустящей корочкой, даже вкуснее мясных! Готовлю их не только в Великий пост, а круглый год — очень полюбились.

Для приготовления понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрых), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. томатной пасты, соль, черный перец, паприка, тимьян, 2–3 ст. л. муки или крахмала (для связки).

Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода их едва покрыла, накройте и дайте набухнуть и остыть 20 минут — они впитают влагу и станут клейкими. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета — это ключ к карамельному вкусу. Чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте набухшую овсянку, лук, чеснок, соевый соус, томатную пасту, все специи и муку. Вымесите массу до однородности. Дайте массе постоять 10 минут. Обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон по 4–5 минут до румяной корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты без лука и без яиц: рецепт, в котором ничего лишнего — все по ГОСТу.

Котлеты из овсянки, вкуснее мясных: готовлю не только в Великий пост, а круглый год — очень полюбились Котлеты из овсянки по этому рецепту получаются плотными, сочными внутри с аппетитной хрустящей корочкой, даже вкуснее мясных! Готовлю их не только в Великий пост, а круглый год — очень полюбились.
1 стакан овсяных хлопьев овсянки (не быстрых)
1 крупная луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. томатной пасты
соль, черный перец
паприка, тимьян
2-3 ст. л. муки или крахмала
Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода их едва покрыла, накройте и дайте набухнуть и остыть 20 минут — они впитают влагу и станут клейкими.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета — это ключ к карамельному вкусу. Чеснок пропустите через пресс.
В миске смешайте набухшую овсянку, лук, чеснок, соевый соус, томатную пасту, все специи и муку. Вымесите массу до однородности. Дайте массе постоять 10 минут.
Обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон по 4-5 минут до румяной корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5-7 минут.
