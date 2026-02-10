Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:35

«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот «ленивый» Наполеон — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется изысканного десерта без многочасовых усилий. Его необычность в использовании готового слоеного теста, которое превращается в идеально воздушные и хрустящие коржи. Получается восхитительное угощение: множество невесомых, тающих во рту слоев хрустящего теста, пропитанных бархатистым ванильным кремом с насыщенным сливочным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г размороженного бездрожжевого слоеного теста, 500 мл молока, 4 яйца, 1 стакан сахара, 5 щепоток ванилина, 3 столовые ложки муки, 180 г сливочного масла и сахарная пудра для посыпки. Тесто раскатайте в пласты, выпекайте при 180 градусах до золотистого цвета около 15 минут, затем аккуратно разрежьте каждый пласт на порционные прямоугольники. Для крема взбейте желтки с сахаром, смешайте с молоком, ванилином и мукой в кастрюле. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте мягкое сливочное масло и взбейте до однородной гладкой текстуры. Остывшим кремом обильно промажьте каждый слой, соберите пирожные. Дайте им хорошо пропитаться в холодильнике и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Общество
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Томатный суп с фрикадельками: сытный домашний обед, который согреет в морозный день
Общество
Томатный суп с фрикадельками: сытный домашний обед, который согреет в морозный день
Запеканка из любых макарон — очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — всё сложили, поставили в духовку
Общество
Запеканка из любых макарон — очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — всё сложили, поставили в духовку
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
Семья и жизнь
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
рецепты
торты
наполеон
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.