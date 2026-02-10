«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту

Этот «ленивый» Наполеон — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется изысканного десерта без многочасовых усилий. Его необычность в использовании готового слоеного теста, которое превращается в идеально воздушные и хрустящие коржи. Получается восхитительное угощение: множество невесомых, тающих во рту слоев хрустящего теста, пропитанных бархатистым ванильным кремом с насыщенным сливочным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г размороженного бездрожжевого слоеного теста, 500 мл молока, 4 яйца, 1 стакан сахара, 5 щепоток ванилина, 3 столовые ложки муки, 180 г сливочного масла и сахарная пудра для посыпки. Тесто раскатайте в пласты, выпекайте при 180 градусах до золотистого цвета около 15 минут, затем аккуратно разрежьте каждый пласт на порционные прямоугольники. Для крема взбейте желтки с сахаром, смешайте с молоком, ванилином и мукой в кастрюле. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте мягкое сливочное масло и взбейте до однородной гладкой текстуры. Остывшим кремом обильно промажьте каждый слой, соберите пирожные. Дайте им хорошо пропитаться в холодильнике и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.

