05 апреля 2026 в 09:35

Погружаю яйца в раствор — через час на столе яйца цвета королевской мантии: ярче луковой шелухи и без разводов

Фото: D-NEWS.ru
1 ложку в воду — и яйца красные, как мак. Кармин — это уникальный натуральный пищевой краситель, который получают из крошечных насекомых — кошенильной тли.

Из высушенных и измельченных оболочек насекомых извлекают карминовую кислоту, которая обладает невероятной красящей силой. Цвет получается чистым, насыщенным и стойким — ярко-красным, как королевская мантия.

Именно кармином в древности красили мантии королей и гвардейские мундиры, а сегодня его используют в кондитерском деле и даже для окраски крабовых палочек. Найти кармин легко на маркетплейсах по бюджетной цене.

Для окрашивания яиц понадобится: 5–10 г кармина, 1 литр воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты (или 2 столовые ложки уксуса). В кастрюле вскипятите воду, добавьте кармин и лимонную кислоту, перемешайте до полного растворения. Опустите вареные яйца в горячий раствор и оставьте на 2–3 часа. Чем дольше яйца находятся в красителе, тем насыщеннее будет цвет. Готовые яйца обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Такой способ дает ровный, глубокий красный оттенок без разводов и посторонних запахов.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Общество
Россиянам дали совет по безопасному мытью яиц
Общество
Переводные татуировки — самый легкий способ украсить яйца на Пасху, даже красить не нужно
Общество
Никаких колготок и шелухи: пара штрихов, и яйца засияли радужными узорами — разноцветное чудо на Пасху
Общество
Опускаю яйца в раствор. Через 5 минут на столе вся палитра от лазури до аметиста — нежные крашенки на Пасху
Общество
Мошенники особенно активизировались перед Пасхой
Мария Левицкая
М. Левицкая
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

