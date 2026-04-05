Погружаю яйца в раствор — через час на столе яйца цвета королевской мантии: ярче луковой шелухи и без разводов

1 ложку в воду — и яйца красные, как мак. Кармин — это уникальный натуральный пищевой краситель, который получают из крошечных насекомых — кошенильной тли.

Из высушенных и измельченных оболочек насекомых извлекают карминовую кислоту, которая обладает невероятной красящей силой. Цвет получается чистым, насыщенным и стойким — ярко-красным, как королевская мантия.

Именно кармином в древности красили мантии королей и гвардейские мундиры, а сегодня его используют в кондитерском деле и даже для окраски крабовых палочек. Найти кармин легко на маркетплейсах по бюджетной цене.

Для окрашивания яиц понадобится: 5–10 г кармина, 1 литр воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты (или 2 столовые ложки уксуса). В кастрюле вскипятите воду, добавьте кармин и лимонную кислоту, перемешайте до полного растворения. Опустите вареные яйца в горячий раствор и оставьте на 2–3 часа. Чем дольше яйца находятся в красителе, тем насыщеннее будет цвет. Готовые яйца обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Такой способ дает ровный, глубокий красный оттенок без разводов и посторонних запахов.

