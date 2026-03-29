29 марта 2026 в 09:35

Опускаю яйца в раствор. Через 5 минут на столе вся палитра от лазури до аметиста — нежные крашенки на Пасху

Фото: D-NEWS.ru
Беру цветки анчана, завариваю их кипятком, добавляю уксус — и погружаю яйца в эту волшебную жидкость.

Получается обалденная красота: яйца окрашиваются в чистый небесно-голубой цвет, а если добавить каплю лимона, синий превращается в благородный фиолетовый.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 10–12 цветков анчана (синего тайского чая), 1 столовая ложка уксуса 9%, лимонный сок по желанию. Заварите цветки 200 мл кипятка, дайте настояться 5–10 минут. Процедите настой, добавьте уксус. Опустите вареные яйца в теплый раствор и оставьте на 2–3 часа — для нежно-голубого цвета. Чем дольше яйца будут в настое, тем насыщеннее станет оттенок.

Если хотите получить фиолетовые крашенки, добавьте в раствор 1–2 чайные ложки лимонного сока: анчан обладает свойством менять цвет в зависимости от кислотности среды. Готовые яйца обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Синий цвет символизирует небо, покровительство Богородицы, мир и надежду — такие крашенки станут не только украшением стола, но и глубоким символом праздника.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие потери «трона» Мерцем
Сальдо раскрыл чудовищную правду о Херсоне
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы выразил соболезнования дочери
Жителя Курской области убила бомба в коробке
Два человека и водитель без прав попали в больницу после столкновения с ЛЭП
Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле
Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту
Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене
«Заслуживает трибунала»: Алаудинов назвал Зеленского военным преступником
Пулково «разблокировали»
Навроцкий назвал виновников ослабления Европы
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Путин: Россия готова к проведению летней и зимней Олимпиады
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти
Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани
Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации
Москвичам пообещали майское тепло
Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев
Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
