Опускаю яйца в раствор. Через 5 минут на столе вся палитра от лазури до аметиста — нежные крашенки на Пасху

Беру цветки анчана, завариваю их кипятком, добавляю уксус — и погружаю яйца в эту волшебную жидкость.

Получается обалденная красота: яйца окрашиваются в чистый небесно-голубой цвет, а если добавить каплю лимона, синий превращается в благородный фиолетовый.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 10–12 цветков анчана (синего тайского чая), 1 столовая ложка уксуса 9%, лимонный сок по желанию. Заварите цветки 200 мл кипятка, дайте настояться 5–10 минут. Процедите настой, добавьте уксус. Опустите вареные яйца в теплый раствор и оставьте на 2–3 часа — для нежно-голубого цвета. Чем дольше яйца будут в настое, тем насыщеннее станет оттенок.

Если хотите получить фиолетовые крашенки, добавьте в раствор 1–2 чайные ложки лимонного сока: анчан обладает свойством менять цвет в зависимости от кислотности среды. Готовые яйца обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Синий цвет символизирует небо, покровительство Богородицы, мир и надежду — такие крашенки станут не только украшением стола, но и глубоким символом праздника.

