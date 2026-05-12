Ну просто обалденный салат: жарю яйца и смешиваю с 3 ингредиентами — хоть в поход, хоть на праздник, просто и вкусно

Этот салат хорош именно своей простотой. Стоит только пожарить тонкие яичные блинчики — и обычные продукты сразу превращаются во что-то намного интереснее привычных салатов с варёными яйцами. Блинчики получаются нежными, мягкими и отлично впитывают вкус заправки, поэтому салат выходит особенно сочным.

А ещё это тот самый универсальный вариант, который подходит буквально для всего. Его удобно делать на скорую руку к ужину, брать с собой на природу, готовить на дачу или ставить на праздничный стол.

Ингредиенты

Ветчина — 300 г, яйца — 3 шт., морковь по-корейски — 200 г, пекинская капуста — 1 небольшой кочан, майонез — по вкусу, мука — 2 ст. л., соль.

Приготовление

Для начала яйца смешивают с мукой и несколькими ложками воды, слегка подсаливают и жарят на сковороде тонкие блинчики. После остывания их сворачивают рулетиком и нарезают красивой соломкой.

Ветчину режут тонкими полосками, пекинскую капусту мелко шинкуют. Затем всё смешивают в одной миске вместе с корейской морковью и яичными блинчиками.

Остаётся добавить немного майонеза и аккуратно перемешать. Салат получается лёгким, сочным и при этом довольно сытным.

Личный опыт

Автор News.ru Шмырева Ольга уже готовила этот салат. Получается очень вкусно, а еще это как рецепт-конструктор. Когда добавила сыр и домашние чесночные сухарики получилось еще ярче.

Проверено редакцией
